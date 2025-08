Saiba quais foram os destinos internacionais mais reservados 1º semestre

Com o primeiro semestre de 2025 já encerrado, a Civitatis — plataforma de passeios e experiências turísticas com presença global — divulgou um panorama do que foi tendência entre os clientes brasileiros de agências e operadoras de viagens nos últimos seis meses. Roma, Paris e Santiago lideraram o ranking internacional de reservas, enquanto Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Jericoacoara ocuparam as primeiras posições no cenário doméstico.



O estudo, voltado ao mercado B2B, reforça o bom momento do setor de viagens em português. Segundo a Civitatis, o suporte local e a oferta de experiências com guias brasileiros têm sido decisivos para o crescimento da empresa junto a parceiros comerciais.



Clássicos em alta no exterior



Pelo segundo ano consecutivo, Roma aparece como o destino mais buscado fora do país. A capital italiana é seguida por Paris, famosa por seus museus e monumentos, e por Santiago, que segue firme como favorita entre os sul-americanos. Nova York também registrou crescimento expressivo nas reservas — subindo quatro posições em relação ao ano anterior — enquanto Londres, que ocupava uma colocação melhor em 2024, caiu uma posição.



Entre as experiências mais procuradas no exterior estão os ingressos para atrações icônicas, como a Disneyland® Paris, o SUMMIT One Vanderbilt (em Nova York), a Torre Eiffel, o Vaticano e o Coliseu, além de passeios culturais em lugares como o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes.



Natureza e cultura no Brasil



Dentro do país, o Rio de Janeiro se manteve como o principal destino turístico do primeiro semestre entre clientes de agências. Os city tours e atrações como o Museu do Futuro seguem como grandes chamarizes. Foz do Iguaçu aparece em segundo lugar, favorecida pela força das Cataratas e por roteiros que integram atrativos dos três países da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina).



Outro destaque nacional foi Jericoacoara, no Ceará, que avançou seis posições e hoje figura entre os três destinos mais procurados, impulsionada pela Rota das Emoções e pelos tours que percorrem suas praias e lagoas.



A pesquisa também mostra que as atividades ligadas à natureza seguem como preferência dos viajantes. Passeios como a visita ao Parque das Aves, o Marco das Três Fronteiras e o tour com snorkel na Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, se destacaram entre as experiências mais vendidas.



Confiança no agente de viagens



Alexandre Oliveira, country manager da Civitatis no Brasil, aponta que a atuação dos agentes de viagem como curadores locais tem feito diferença. “Mesmo em destinos conhecidos, como o Rio, os viajantes buscam conforto, organização e guias especializados. A personalização das experiências fortalece o papel do agente como alguém que transforma a viagem em algo mais completo e seguro.”



Com forte presença no mercado B2B e suporte 100% brasileiro, a plataforma aposta que o segundo semestre manterá o ritmo de crescimento, com destaque para destinos que unem natureza, cultura e boa infraestrutura.