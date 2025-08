PT faz evento com a presença de Lula para discutir estratégias e alianças para eleições

O Partido dos Trabalhadores (PT) se reúne desta sexta-feira, 1º, até domingo, dia 3, em Brasília, para discutir a conjuntura nacional e internacional da sigla, organização partidária e a tática eleitoral e política de alianças para as eleições de 2026. O último dia do evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a posse oficial do novo presidente do PT, Edinho Silva.

O partido pretende discutir e definir diretrizes e estratégias para temas como economia, industrialização e desenvolvimento do Brasil, além de mudanças no mundo do trabalho e urgências climáticas e desafios da comunicação popular.

O 17º Encontro Nacional do PT terá a participação de cerca de 1.000 delegados de todos os Estados do Brasil, eleitos em seus respectivos diretórios. Além disso, o evento deve contar com lideranças nacionais, ministros, parlamentares, presidentes estaduais do PT e dirigentes nacionais.

Ao final do evento, o partido deve concluir e aprovar um documento que vai orientar a nova gestão petista, sob comando de Edinho Silva, além de conduzir a possível candidatura de Lula à reeleição em 2026.

O encontro ocorre logo após a eleição interna deste ano, chamada de Processo de Eleição Direta (PED), a maior da história, com aproximadamente 550 mil votos de filiados em todo o Brasil.

Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (SP) e ex-ministro da Comunicação Social no governo Dilma Rousseff, venceu o pleito com 378 mil votos, ou 73,1% do total.

A tendência predominante do partido, a Construindo um Novo Brasil (CNB), saiu novamente triunfante com a tese "Derrotar a extrema direita e avançar na construção de um novo Brasil".

O novo presidente do PT terá como desafio ajudar Lula a se reeleger na Presidência da República, aos 80 anos de idade, enquanto a sigla tenta renovar suas lideranças.