Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 1° de agosto de 2025

Morango do amor

‘Morango do amor aquece vendas e anima confeiteiras no Grande ABC’ (Economia, dia 30). O ser humano é dotado de três disposições, que ele procura saciar, quando se refere à comida: apetite, desejo e vontade. O apetite se manifesta quando a fome chega. O desejo vem mesmo sem a fome. A vontade é um sentimento nobre. Portanto, é uma faculdade, que o ser humano tem para fazer escolhas. Nesse sentido, a vontade deve reinar sobre o desejo, como o desejo de comer doce por um diabético. Como não pode consumir açúcar, a vontade de não sofrer de hiperglicemia prevalece. Então, ele evita doces. Mas nem sempre é possível a vontade dominar o desejo. Por exemplo, quando o desejo for forte o suficiente para sobrepor a vontade, ele sempre vencerá, como está acontecendo, por hora, com o desejo de morango do amor pelo povo. E haja morango!

Paulo Moriassu Hijo - São Caetano





Tarcísio de Freitas

‘Grande ABC demonstra insatisfação generalizada com governo Tarcísio’ (Política, dia 30). O Diário nos acordou com esse pesadelo e descaso. Nós, setecidadenses, precisamos nos informar sobre as intenções do governador, qual a prioridade de sua gestão – nebulosa pelo descaso –, pois, como 2026 será ano de eleições o Sr. Tarcísio de Freitas, afeto declarado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já se encontra preparando sua candidatura à Presidência. E como o já condenado Bolsonaro não poderá se candidatar no próximo pleito a cargo nenhum, Tarcísio já pensa em adquirir os votos que Bolsonaro receberia e não poderá fazê-lo.

Cecél Garcia - Santo André





Lei Magnitsky

‘Governo Trump pune Alexandre de Moraes com Lei Magnitsky’ (Política, ontem). Se a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal apoiou o colega Alexandre de Moraes em todas as suas decisões, por que só ele deve ser punido?

Tania Tavares - Capital





Orçamento secreto

A redundância poderá ser necessária para uma advertência na questão da imoralidade pública, desvio de recursos, lavagem de dinheiro, licitações de fachadas, laranjas, enriquecimento ilícito de atitudes veladas, dissimulados. Orçamento secreto entrou em vigor no ano de 2020, no governo do inelegível réu, institucionalizando a corrupção no Brasil com as emendas Pix. Foi o legado do pior presidente da Nova República. Os políticos estão usurpando o orçamento da união. Ou o Brasil acaba com o patrimonialismo, ou o patrimonialismo acaba com o Brasil. Cadê o MBL (Movimento Brasil Livre), o Partido Novo? São todos iguais. fisiologistas e corporativistas. Os parlamentares do Novo estão usando a emenda Pix? É secreto? Felizmente são apenas cinco deputados federais. O Parlamento da imoralidade, no ano de 2024, liberou R$ 25,4 bilhões sem rastreabilidade. Uma vergonha.





Ronaldo Duran - Santo André





Jabuticabas

Excelente o artigo ‘As jabuticabas no pomar do Éden’ assinado pelo Sr. Percival Puggina (Opinião, dia 29). Mais claro e objetivo, impossível!

Walmir Ciosani - São Bernardo





Faixa de Gaza

Israel estava em processo de paz com os palestinos, quando o Hamas, contrário à paz, agiu, daí o genocídio cruel e a captura de reféns praticado contra indefesos israelenses em outubro de 2023. Em consequência, Israel quer exterminar o Hamas, que, usando escudos humanos, causa a morte de muitos civis inocentes. O Brasil e muitos países são contra os ataques praticados por Israel. Querem paz em Gaza. Hoje, para acalmar Israel, aparentemente, basta o Hamas libertar os reféns israelenses e, talvez, seja a forma de acalmar os ânimos belicosos na região.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





Holocausto

O governo de Lula deixou a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, uma organização internacional criada para combater o antissemitismo e preservar a memória do massacre aos judeus. Para quem tinha dúvidas sobre o antissemitismo de Lula e sua quadrilha, aí está a prova.

Vanderlei Retondo - Santo André