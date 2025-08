USCS: 57 anos de história

Neste 1º de agosto, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) completa 57 anos. Esta data marca o início das aulas regulares da então Faculdade de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, em 1968. De lá pra cá, a instituição se aprimorou e cresceu, sempre priorizando a qualidade de seus serviços. Hoje a USCS conta com mais de 50 cursos de graduação, além de ensino médio, programas de especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, distribuídos em suas sete unidades, além de uma série de serviços voltados à comunidade.

Além de sua dedicação constante com a excelência no ensino, unida ao uso da inovação e da tecnologia, a USCS segue realizando e aprimorando seus atendimentos à comunidade. Só neste ano, a USCS realizou mais de 20 mil atendimentos em suas diversas áreas, como: saúde, auxílios jurídicos, contábil e fiscal entre outros. Este ano marcou também a inauguração da Academia-Escola da USCS em novo espaço, passando a funcionar no 2º andar do Centro Comercial Empresarial São Caetano (Rua Manoel Coelho, 600), com ampliação do espaço e atualização de sua estrutura, aprimorando tanto a qualidade das atividades dos alunos, quanto dos serviços prestados à comunidade.

Na pós-graduação stricto sensu, a USCS deu início ao seu Programa de Mestrado Profissional em Direito, que tem como área de concentração “Direito, Tecnologia e Inovação”. Além dele, a Universidade oferece cursos de pós-graduação lato sensu em Administração, Educação e Ensino em Saúde.

Neste ano, a USCS, reforçando a sua representatividade entre as Instituições Municipais foi sede do Fórum Nacional da Animes (Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior), encontro de reitores, pró-reitores e gestores de instituições de ensino superior municipais para a discussão de temas relevantes para o setor. Na esfera estadual a USCS também é destaque, na qual tomei posse em 2025, como presidente na atual gestão da Aimes-SP (Associação das Instituições Municipal de Ensino Superior de São Paulo).

Na área de negócios, empreendedorismo e inovação, estudantes e docentes da Universidade Municipal de São Caetano participaram do VI Hackathon Harvard Health Systems Innovation Lab, iniciativa da Harvard T.H. Chan School of Public Health (Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard), na qual tivemos duas finalistas na etapa munial do evento, a docente Luisa Veras de Sandes Guimarães e a estudante Isabela Medeiros.

Hoje, a universidade já formou mais de 30 mil profissionais e, atualmente, tem cerca de 14 mil alunos.

A USCS chega aos seus 57 anos marcada por avanços acadêmicos, projetos inovadores e a busca constante de fortalecer a comunidade em geral e a região, transformando desafios em novas oportunidades e reforçando o compromisso com a excelência constante. Olhamos agora para o futuro com entusiasmo renovado e a certeza de que ele será ainda mais promissor, sempre guiados pela busca incessante pela qualidade em tudo o que fazemos.

Leandro Prearo é reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).