Momento único. A Itália em São Bernardo. Dois corais, grupo único. Cantando, interpretando. Seguindo passos históricos...

Il coro è sorto nel 1990 con duplice scopo: quello di animare la liturgia della parrocchia e quello di sviluppare e promuovere l''educazione musicale tra i più giovani.

Cf. histórico do Coro Giovani Voci, de Bassao del Grappa.

Virão cantando, os italianinhos de Maróstica e Bassano del Grappa, cidades vizinhas no Vêneto. E farão apresentação única nesta segunda-feira, 4 de agosto, a partir das 19h30, no Teatro Lauro Gomes, em Rudge Ramos. Entrada livre.

Coro Gioventu in Cantata (Maróstica) e Coro Giovani Voci Bassano del Grappa. No total, 45 jovens italianos, acompanhados por sete integrantes da equipe, num total de 52 pessoas.

A caravana inicia praticamente por São Bernardo uma excursão que a levará pelos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, mais Uruguai.

No roteiro, São Paulo Capital, São Bernardo, Botucatu, Cascavel, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Nova Bassano, Criciúma, Pedras Grandes, Nova Venezia, Urussanga, Montevideo e Punta Del Este.

Para nós do Grande ABC, a apresentação em São Bernardo nesta noite especial. “São Bernardo não estava no roteiro. Conversamos com os organizadores. E conseguimos uma data nesta segunda-feira”, comemora, feliz, o comunicador Marquitho Riotto, apresentador do programa radiofônico “Canta Itália”, pela Rádio ABC.

NA ITÁLIA

Em Maróstica e Bassano del Grappa os últimos meses foram de intensa expectativa pela viagem à América do Sul. Cada dia era contado.

Os dois corais italianos farão o show “Motus – Histórias de Almas e Viagens – a migração como condição humana universal”. O espetáculo foi apresentado como despedida da Itália em 31 de julho no Museu Cívico de Bassano del Grappa.

Explicam os organizadores:

“Motus” é uma jornada interior e coletiva, suspensa entre raízes e novos horizontes em busca de uma identidade que nos une de um fim do mundo ao outro

Para nós, ocasião preciosa para agradecer as administrações municipais de Bassano e Maróstica, as empresas e todos aqueles que estão nos apoiando para o passeio.

EM SÃO BERNARDO

A presença hoje dos dois corais italianos repete outro evento internacional ocorrido 34 anos atrás. Em 1991, São Bernardo assistiu a uma partida de xadrez humano realizada por artistas de Maróstica no palco montado no estacionamento da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Daquele espetáculo participaram voluntários de São Bernardo.

E nesta segunda-feira, o show italiano será antecedido pelo canto de dois corais locais: o Bicchieri D’Oro, de São Bernardo, e o da Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André.

Todos, pois, hoje à noite a Rudge Ramos. Repetimos: a entrada é livre. Ninguém pagará ingresso. Lágrimas rolarão quando se pensar nos antigos que aqui chegaram e fixaram moradia.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Divulgação

IN BRASILE. Corais jovens de Maróstica, de Bassano del Grappa e a emoção da despedida: dez dias em cidades que acolheram e acolhem imigrantes de todas as paragens

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 3 de agosto de 1975 – Edição 2815

CANTA CAE... – Depois de driblar a censura federal, Caetano Veloso estreava no Municipal de Santo André.]

O cantor se apresentou todo de branco, com o grupo Bendengó.

Entre as músicas, interpretou “Escapulário”, com letra de Oswald de Andrade.

A medida da polícia, dias antes, serviu para promover o show: 700 pessoas ocuparam o teatro, 200 a mais que o número de cadeiras da casa.

EM 4 DE AGOSTO DE...

1840 - Coronel Raphael Tobias de Aguiar assumia a Província de São Paulo.

1905 – Montevideo, 3 – Declararam-se em greve geral sete mil operários.

Nova York, 4 – Dois mil e 500 telegrafistas de Minnesota entraram em greve.

1940 – Clube Atlético Aramaçan vencia o 3º Torneio de Pista e Campo da Liga Paulista de Atletismo, disputado no Clube de Regatas Tietê.

A equipe andreense, dirigida por Affonso Toribio, venceu seu maior rival, o Clube Esportivo da Penha.

Bruno Balderi, do Aramaçan, bateu recorde nos 110 metros com barreiras; no coletivo, Aramaçan também superou a marca dos quatro por 400.

1970 - Lacrada a sede da Liga de Futebol Santo-andreense, por problemas financeiros.

Irmãos Leandrini inauguravam o Leandrini Auto-Posto, localizado à Rua Ingá, 28, esquina com Rua Oswaldo Cruz, em São Caetano.

Morria o humorista brasileiro Oscarito.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 4 de agosto: Amarante (Piauí), Brusque (Santa Catarina), Caridade (Ceará) e São Domingos do Prata (Minas Gerais).

HOJE

Dia do Padre

São João Maria Vianney

4 de agosto

(França, 1786-1858). Padroeiro dos Sacerdotes.

Ilustração: Vatican News (divulgação)