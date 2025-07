Por que se hidratar no inverno é tão importante quanto no verão

Nos dias frios, pouca gente sente sede. Mas esse aparente “desinteresse” por água não significa que o corpo esteja bem hidratado. Pelo contrário: o inverno pode ser uma armadilha silenciosa para a saúde. A combinação de frio, baixa umidade do ar e aumento da poluição faz com que o organismo perca água o tempo todo — e quase ninguém percebe.



Sim, aquele vapor que sai da boca quando a gente respira no frio é água deixando o seu corpo. E mesmo com a transpiração quase invisível, o risco de desidratação continua real. O problema é que, sem o aviso claro da sede, muita gente simplesmente esquece de beber líquidos. O resultado? Cansaço sem explicação, dor de cabeça, tontura, dificuldade de concentração e até queda na imunidade.



De acordo com estudos internacionais, perder só 1 a 2% do peso em água já pode prejudicar o raciocínio, o humor e a resistência física. Em outras palavras: você pode estar desidratado e nem saber.



Além disso, o corpo hidratado é mais resistente a gripes, resfriados, sinusites e outros problemas respiratórios. Isso porque as mucosas — como o revestimento do nariz e da garganta — dependem de umidade para funcionar como escudo natural contra vírus e bactérias. Quando estão ressecadas, a chance de adoecer dispara.



Como hidratar o corpo no frio sem sofrimento?

A boa notícia: não precisa viver grudado na garrafinha de água. A hidratação no inverno pode (e deve!) ser variada e gostosa. Veja algumas formas de ajudar o corpo a repor líquidos sem esforço:



Sopas, caldos e ensopados: além de aquecer, são ricos em líquidos e ajudam a manter o equilíbrio do organismo.



Frutas com alto teor de água, como laranja, melancia, morango, melão e abacaxi, são aliadas naturais da hidratação.



Chás: perfeitos para o frio, hidratam e ainda trazem benefícios extras dependendo das ervas — camomila, hortelã, erva-doce e gengibre são ótimas pedidas.



Bebidas hidrotônicas: indicadas principalmente para quem se exercita, trabalha em ambientes secos ou sofre mais com os efeitos do frio na pele e nas vias respiratórias.



Uma dessas opções é o Sorox, bebida funcional que ajuda na reposição de líquidos e sais minerais. Com 8 íons essenciais, zero açúcar e baixa caloria, o produto contribui para manter o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. É ideal para momentos de desgaste físico, exposição à poluição ou baixa umidade do ar. Disponível em sabores como tangerina, uva, frutas vermelhas, limão e morango com laranja, ele é uma alternativa prática para evitar quadros leves (e perigosos) de desidratação.



A dica final?

Não espere sentir sede. No inverno, hidratar o corpo é uma questão de saúde, não de vontade. Se você anda mais cansado, com a pele seca, ou adoecendo com frequência, talvez o primeiro passo não seja tomar remédio — e sim um bom copo d’água (ou um chá quentinho).