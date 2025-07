Santo André aposta em atividades turísticas e trilhas gratuitas em agosto

Mesmo com o fim das férias escolares, Santo André mantém a agenda de atividades gratuitas ao ar livre voltadas para toda a família durante o mês de agosto. A Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental) prepara uma série de eventos educativos, com destaque para a segunda edição da trilha até a terceira torre do antigo teleférico no Parque Municipal Natural do Pedroso.



No dia 2 de agosto (sábado), às 10h, o público poderá visitar o Aterro Sanitário Municipal, onde são destinados os resíduos sólidos da cidade. Durante o passeio, os participantes conhecerão também duas cooperativas de triagem de materiais recicláveis, entendendo todo o processo de coleta e reciclagem dos resíduos.



Em 5 de agosto (terça-feira), uma oficina especial sobre frutos da Mata Atlântica – como uvaia, araçá e cambuci – será realizada em parceria com a Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará. O encontro terá uma parte teórica seguida de uma degustação dos preparos feitos com esses frutos nativos.



No dia 20 (quarta-feira), os moradores terão a chance de visitar o viveiro municipal, aprendendo sobre a produção de mudas e sua importância para a arborização e o paisagismo da cidade. A atividade é feita em conjunto com a Secretaria de Manutenção de Serviços Urbanos, que administra o espaço.



Para fechar o mês, no dia 31 de agosto (domingo), acontece a trilha monitorada até a terceira torre do antigo teleférico do Pedroso. Com 4 km de extensão entre ida e volta, o trajeto tem duração aproximada de 3 horas e é classificado como difícil devido aos trechos íngremes. É necessário ter ao menos 15 anos para participar.



Durante a caminhada, os participantes terão contato direto com a Mata Atlântica, podendo observar diversas espécies da fauna e flora locais. No topo, será possível visitar as ruínas do antigo teleférico e do restaurante que funcionou na área nos anos 1980, proporcionando um mergulho na história do parque.



Em caso de chuva, as atividades ao ar livre serão canceladas. As inscrições e informações adicionais estão disponíveis no site www.semasa.sp.gov.br/educambiental ou pelo telefone (11) 4433-9050.