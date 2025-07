Hugo Calderano, de São Caetano, é favorito no WTT de Foz do Iguaçu

Há 15 anos beneficiado pelo Bolsa Atleta, o mesatenista Hugo Calderano, que construiu sua carreira em São Caetano, vive o melhor momento da trajetória esportiva. Com 29 anos, ele é atualmente o terceiro colocado no ranking mundial e chega como favorito para a etapa brasileira do circuito internacional WTT (World Table Tennis), que começa nesta quinta-feira (31) em Foz do Iguaçu.



Calderano coleciona conquistas expressivas em 2025: campeão da Copa do Mundo — sendo o primeiro não chinês ou europeu a vencer o torneio — vice-campeão mundial, vencedor da etapa da Eslovênia no WTT e bicampeão em Buenos Aires, onde faturou os títulos individual e de dupla mista ao lado da parceira Bruna Takahashi.



O atleta nascido no Rio de Janeiro mas que fez sua formação esportiva em São Caetano destaca a importância do apoio público para o crescimento do tênis de mesa no Brasil. “Quando eu era mais novo, o Bolsa Atleta me ajudou a investir na carreira e a participar de competições. Mesmo quando comecei a ter mais oportunidades, a necessidade de investimento só cresceu, porque o tênis de mesa ainda sofre com a falta de patrocínio”, afirma Calderano, que destaca o aumento de adeptos no país — a modalidade praticamente triplicou o número de filiados em três anos, passando de 3.500 para mais de 10 mil em junho de 2025.



Na competição de Foz do Iguaçu, Calderano estreia na quinta-feira nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, contra a dupla chilena formada por Alfonso Olave e Sofia Vega. No torneio individual, joga a primeira partida na sexta-feira, ainda sem adversário definido. O atleta vive na Alemanha há mais de uma década, onde treina e aprimora seu jogo, somando 22 vitórias em 23 partidas nas últimas quatro competições.



“O Brasil sempre me recebe muito bem, me sinto em casa quando jogo aqui. Meu objetivo é manter o alto nível e, claro, conquistar mais um título na etapa brasileira do WTT”, diz Calderano, que também se destaca por sua versatilidade fora das mesas — fala sete idiomas, monta cubo mágico em segundos, toca ukulele e joga vôlei e basquete.



Entre seus planos para a temporada estão dois Grand Slams, eventos Champions e o Pan-Americano. Apesar de já ter recebido convites para jogar na Liga Chinesa, o atleta opta por manter seu foco no caminho que vem trilhando, buscando constante evolução.



Calderano destaca que a regularidade é fundamental para se manter entre os melhores do mundo, especialmente num esporte com tantos talentos em ascensão. Para isso, vem investindo em aprimoramentos técnicos, como a troca da borracha da raquete por uma versão híbrida, que aumentou sua agressividade e controle nos golpes.



Além do sucesso individual, Calderano divide a trajetória de mais de 15 anos com o Bolsa Atleta, que já investiu mais de R$ 3,7 milhões em patrocínios para a equipe brasileira de tênis de mesa, formada em sua maioria por atletas que passaram pelo programa.



A história de Hugo Calderano é um exemplo do potencial do esporte brasileiro quando aliado a apoio e dedicação, elevando o tênis de mesa a um novo patamar de visibilidade e competitividade no país.