Confira os lançamentos de agosto do Disney+

Confira abaixo os destaques de agosto que chegam ao Disney+

Necaxa | Docusérie (disponível dia 8 de agosto)

Necaxa, criada por Eva Longoria em parceria com Rob Mac e Ryan Reynolds é uma envolvente série documental bilingue que narra uma era turbulenta e transformadora, marcada por mudanças na equipe técnica, lesões que definem carreiras e a determinação incansável de um time de futebol decidido a desafiar as expectativas e restaurar a esperança em sua cidade, Aguascalientes (México). Antes uma potência do futebol mexicano, o Club Necaxa tem passado décadas lidando com a instabilidade, incluindo transferências e reinvenções quase constantes. Embora seu legado tenha desaparecido dos holofotes nacionais, um grupo apaixonado de fãs leais segue acreditando, agarrando-se ao sonho de que seus amados “Rayos”, um dia, voltem a brilhar.

Outlander: Blood of My Blood | Série (disponível dia 9 de agosto)

Outlander: Blood of My Blood, a prequela de 10 episódios de Outlander, concentra-se em duas histórias de amor paralelas que se passam em dois períodos diferentes: os pais de Jamie, Brian Fraser e Ellen MacKenzie, nas Terras Altas da Escócia no início do século 18, e os pais de Claire, Julia Moriston e Henry Beauchamp, na Inglaterra da Primeira Guerra Mundial. É estrelado por Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine e Hermione Corfield.

Alien Earth | Série (disponível dia 12 de agosto)

Na série de terror e ficcção científica Alien: Earth, quando uma misteriosa nave espacial cai na Terra, uma jovem (Sydney Chandler) e um desorganizado grupo de soldados táticos fazem uma descoberta fatídica que os coloca frente a frente com a maior ameaça que o planeta já enfrentou. Alien: Earth se passa em 2120, quando cinco corporações - Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold – exercem o poder das nações e seus próprios avanços tecnológicos prometem um novo amanhã.

Colapso | Série (disponível dia 15 de agosto)

Em Colapso, Miranda (Tini Stoessel) é uma jovem argentina criada com amor por sua família adotiva que volta ao México para investigar sua origem. Lá, ela descobre dolorosamente que não foi abandonada, mas que, quando bebê, foi arrancada dos braços de sua mãe biológica. É assim que Miranda decide se infiltrar no coração de uma organização criminosa na Cidade do México com Javier Lara (Jorge López), sobrinho do patriarca, e sob a proteção de Leo (Martín Barba), um ex-membro das forças especiais de segurança mexicanas. Mas a busca pela verdade tem um custo muito alto e Miranda tem que escolher entre a luz e a escuridão, entre o castigo e o perdão, entre o amor de quem está disposto a morrer por ela e o de quem está disposto a matar.

Sem Limites com Chris Hemsworth: vivendo melhor | Série (disponível dia 15 de agosto)

Nesta série filmada em seis paises ao longo de dois anos, Chris Hemsworth testa seus limites combinando ciência de ponta e a sabedoria dos mais velhos para se superar como nunca antes. Sem experiência anterior, ele aprende a tocar bateria para uma apresentação ao vivo junto do vencedor do Grammy Ed Sheeran, diante de 70.000 fãs; escala uma impressionante parede de 180 metros nos Alpes suiços para sair da sua zona de conforto e enfrentar riscos; e participa de um treinamento das Forças Especiais da Coréia do Sul, suportando eletrocussão e gás de pimenta para enfrentar sua extensa luta contra a dor crônica e reconfigurar sua resposta a ela, tudo com o objetivo de descobrir ferramentas que possamos usar hoje para viver uma vida mais saudável e feliz.

A História Distorcida de Amanda Knox | Série (disponível dia 20 de agosto)

A História Distorcida de Amanda Knox é inspirada na história de como Amanda Knox foi condenada injustamente pelo trágico assassinato de sua colega de quarto, Meredith Kercher, e sua odisseia de 16 anos para provar sua inocência. A série é protagonizada por Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei.

Esportes da ESPN

Agosto chega com tudo para os fãs de esporte! O mês começa com a Série B do Brasileirão a todo vapor. A disputa pelo acesso segue quente e promete jogos emocionantes.

Enquanto isso, na América do Sul, os mata-matas da Libertadores e da Sudamericana entram em fases decisivas, deixando a competição ainda mais imperdível.

E não para por aí, a Copa do Nordeste avança para as semifinais, movimentando ainda mais o cenário nacional.

Na Europa, o calendário também pega fogo. A temporada inglesa começa oficialmente com a Supercopa da Inglaterra entre Crystal Palace e Liverpool (10/08). Logo em seguida, Premier League, La Liga e Campeonato Italiano recomeçam e colocam em campo os maiores craques do futebol mundial.

Além disso, o tênis ganha destaque especial com o ATP 1000 de Cincinnati (12 a 18/08) e o início do US Open (a partir de 24/08), ambos com transmissões exclusivas no Disney+.

Já no basquete, a emoção fica por conta da final da LBF (10/08) e da FIBA AmeriCup, com a Seleção Brasileira em quadra contra a República Dominicana (24/08) e um jogaço contra os EUA (26/08).

E pra quem gosta de velocidade, o mês também está recheado. Tem MotoGP na Áustria (18/08) e na Catalunha (24/08), além de Fórmula Indy, NASCAR Brasil em Velocitta (24/08) e o início da tradicional Vuelta a España (23/08).

