Paramount+ divulga lançamentos de agosto

Agosto chegou com histórias intensas e envolventes! O Paramount+ acaba de divulgar sua lista de lançamentos do mês e entre eles estão a aguardada série dos filhotes adorados pelas crianças, Patrulha Canina: Filhotes na Selva e o documentário Stans que fala sobre a vida e carreira de um dos maiores rappers do mundo, Eminem.

O serviço de streaming exibe a season finale do De Férias com o Ex Caribe VIP e, além disso, times brasileiros disputam as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana a partir de 12 de agosto.

Novas temporadas da comédia romântica Jane, a Virgem também estão chegando, junto com a estreia do icônico filme cult Pulp Fiction, protagonizado por Uma Thurman, John Travolta e Samuel L. Jackson, e dirigido por Quentin Tarantino.

Além disso, o mês inclui lançamentos exclusivos como o thriller psicológico A Máquina Infernal, o filme biográfico Whitney, que documenta a vida e carreira de Whitney Houston, e a série dramática Valor.

Novos episódios de Dexter: Ressureição também estreiam todas as sextas-feiras, South Park aos sábados, e a nova temporada de Star Trek: Strange New Worlds todas as quintas-feiras.

Confira os destaques:

CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana (disponível a partir de 12 de agosto)

O Paramount+ entra em campo em agosto com os jogos das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Os grandes destaques desta fase são as partidas do São Paulo, tricampeão da competição, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, e do Botafogo, atual campeão, diante da LDU, do Equador, que serão exibidas com exclusividade na plataforma premium.

O Paramount+ também transmite as oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana, com jogos decisivos a partir do dia 12 de agosto. O destaque é o Fluminense, que busca o título inédito da competição e enfrenta o América de Cali, com o primeiro confronto na Colômbia e a volta no Maracanã, no dia 19 de agosto.

De Férias com o Ex Caribe VIP | Reality (season finale)

Diretamente do caribe colombiano, essa turma se joga nas férias mais divertidas (e tensas) de suas vidas. Juntos, vivem momentos intensos e inesquecíveis. A ideia é curtir ao máximo, como se não houvesse amanhã... Mas essas férias (como todos sabem) podem ser interrompidas a qualquer momento com a chegada indesejada de alguém do passado.

Dexter: Ressureição | Série (novos episódios toda sexta-feira)

Após sobreviver a um ferimento de bala de seu filho Harrison, Dexter acorda do coma e descobre que ele desapareceu. Ele busca a reconciliação em Nova York, mas a chegada de Batista traz de volta problemas do passado. Pai e filho precisam enfrentar a escuridão juntos para escapar.

Star Trek: Strange New Worlds - 3ª temporada | Série (novos episódios toda quinta-feira)

Nos novos episódios, a tripulação da U.S.S. Enterprise, ainda sob o comando do Capitão Pike, enfrenta as consequências do encontro angustiante com os Gorn, ocorrido na temporada passada. Mas novas vidas e civilizações os aguardam, incluindo um vilão que testará a coragem e a determinação dos personagens. Este novo capítulo, que traz uma reviravolta emocionante ao mundo de Star Trek, conduz os novos personagens e àqueles que já são amados pelo público, a outro patamar, mergulhando em aventuras emocionantes de fé, dever, romance, comédia e mistério, com uma variedade de gêneros nunca vistos em nenhuma outra história da franquia.

A Máquina Infernal | Filme Exclusivo (disponível dia 01 de agosto)

Um autor recluso e controverso emerge do esconderijo após receber uma enxurrada de cartas de um fã obsessivo. Um labirinto perigoso se inicia enquanto ele busca a pessoa por trás das mensagens enigmáticas.

Hellraiser - Renascido do Inferno | Filme (disponível 01 de agosto)

Frank Cotton adquire o enigmático Cubo de Lamont, um quebra-cabeça tridimensional que, segundo a lenda, abre os portões do Inferno e concede acesso a prazeres extremos. Ao resolvê-lo certa noite, em vez de encontrar a felicidade prometida, ele desencadeia um pesadelo de dor e tortura. O cubo invoca os Cenobitas, seres demoníacos liderados pelo implacável Pinhead, que submetem Frank a um ritual de sofrimento e prazeres macabros que culminam em sua morte.

In Bloom: Everyone's Fight | Filme (disponível dia 01 de agosto)

É um filme que explora a vida de duas jovens amigas, Eka e Natia, na Geórgia em 1992, enquanto elas tentam escapar das convenções sociais e da vida familiar turbulenta que as cercam.

Jane, A Virgem - 4ª e 5ª temporadas | Série (disponíveis a partir dos dias 07 e 21 de agosto, respectivamente)

Uma jovem católica e muito devota descobre que foi acidentalmente inseminada artificialmente.

Whitney | Biografia (disponível dia 09 de agosto)

Esta produção retrata com sinceridade a vida de Whitney Houston, a artista recordista com mais de 200 milhões de álbuns vendidos e sete sucessos consecutivos no topo das paradas. Dirigido por Kevin Macdonald, o documentário revela sua complexa história pessoal por meio de imagens inéditas, gravações íntimas e entrevistas com seu círculo íntimo, apresentando a mulher por trás de "The Voice" e sua luta para lidar com o passado.

Patrulha Canina: Filhotes da Selva | Série (disponível dia 13 de agosto)

Esta é uma nova aventura na qual os filhotes descobrem uma selva secreta e embarcam em uma missão para salvar seus habitantes de múltiplas ameaças, incluindo vulcões em erupção, tigres-dentes-de-sabre e outras criaturas pré-históricas. Com a ajuda de seus veículos temáticos e habilidades especiais, eles devem enfrentar grandes desafios para proteger todas as criaturas que habitam esse misterioso ambiente de selva.

Valor | Série (disponível dia 14 de agosto)

Uma base do Exército dos Estados Unidos abriga uma unidade de elite de pilotos de helicóptero treinados para realizar missões clandestinas nacionais e internacionais. A série é estrelada pela atriz espanhola Christina Ochoa, Matt Barr e Charlie Barnett.

Pulp Fiction | Filme (disponível dia 15 de agosto)

O clássico cult de Quentin Tarantino retorna com suas narrativas interligadas, humor negro e uma trilha sonora inesquecível, estrelando o grande trio John Travolta, Uma Thurman e Samuel L. Jackson.

Na Natureza Selvagem | Filme (disponível dia 15 de agosto)

No início da década de 1990, o jovem idealista Christopher McCandless abandona sua vida convencional: doa suas economias, deixa para trás todos os seus bens e embarca em uma jornada solitária rumo ao Alasca selvagem. Sob o nome de Alexander Supertramp, ele busca se desconectar do mundo moderno e encontrar o verdadeiro significado da existência em completa comunhão com a Natureza.

Nóis na Firma | Série (disponível dia 16 de agosto)

Acompanhe as convivências mais do que malucas entre donos e clientes de um coworking. Eles tornam-se sócios de uma empresa e, envolvidos em um golpe, ganham uma dívida gigantesca.

Stans | Documentário (disponível dia 19 de agosto)

É um documentário que explora a fama e o fandom sob a perspectiva de um dos artistas mais icônicos e reclusos do mundo: Eminem. Apresentando cenas inéditas, material recente do artista e depoimentos de fãs fervorosos ao redor do mundo, o filme marca seu retorno à carreira cinematográfica desde 8 Mile (2002) e oferece um retrato íntimo da paixão, obsessão e poder transformador da música.

Babel | Filme (disponível dia 20 de agosto)

Uma tragédia atinge um casal em férias no deserto marroquino, dando início a uma história entrelaçada envolvendo quatro famílias diferentes. O filme é estrelado por Brad Pitt, Cate Blanchett e Gael García Bernal.

Zoolander | Filme (disponível dia 23 de agosto)

Este filme é a versão animada do icônico filme estrelado por Ben Stiller e Owen Wilson. Neste remake, os super-heróis incrivelmente atraentes Derek Zoolander e Hansel defendem celebridades e pessoas comuns das forças obscuras do mundo da moda.

Venom | Filme (disponível dia 24 de agosto)

Um grupo de adolescentes teme por suas vidas nos pântanos da Louisiana, perseguidos pelo Sr. Jangles, um homem possuído por 13 almas malignas, agora implacável em sua busca por novas vítimas. A história é estrelada por Agnes Bruckner, Jonathan Jackson e Meagan Good.

Olhos de Coração | Filme Exclusivo (disponível dia 31 de agosto)

Nos últimos anos, o "Assassino de Olhos e Coração" tem causado estragos no Dia dos Namorados, perseguindo e assassinando casais. Neste Dia dos Namorados, nenhum casal está a salvo. O filme é estrelado por Mason Gooding, Olivia Holt e Gigi Zumbado.

