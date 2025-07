Shopping de São Caetano embala Dia dos Pais com mimo exclusivo e sorteio

Neste Dia dos Pais, o ParkShopping São Caetano vai além dos presentes tradicionais e oferece uma campanha que une estilo, exclusividade e a chance de levar para casa um carro zero quilômetro. Entre os dias 30 de julho e 10 de agosto, quem fizer compras no valor mínimo de R$ 500 pode participar da promoção que sorteia um Volkswagen Tera High e ainda garante um elegante porta-vinho exclusivo com tag personalizada, disponível nas cores preto, marrom ou caramelo.



A ação é válida mediante o cadastro das notas fiscais no app Multi, disponível gratuitamente para Android e iOS. Após o registro, o cliente recebe um QR Code que deve ser apresentado no balcão da promoção, localizado no piso L2, em frente à loja Cacau Show Mega Store, para retirada dos brindes — sempre sujeitos à disponibilidade de estoque.



Além da possibilidade de presentear com estilo, o shopping proporciona uma experiência completa, com diversas lojas de moda, tecnologia, perfumaria, acessórios e uma ampla variedade gastronômica para todos os gostos.



Brindes personalizados e vantagens exclusivas

O destaque da campanha é o porta-vinho personalizável com iniciais gravadas na hora (limite de duas letras). Cada CPF tem direito a um brinde, e a personalização será feita no local da retirada. A participação garante ainda números da sorte para concorrer ao carro, com benefícios adicionais para clientes do Programa de Relacionamento Multi:



- Green: 1 número da sorte + 1 porta-vinho



- Silver: 2 números da sorte + 1 porta-vinho



- Gold: 4 números da sorte + 1 porta-vinho + 1 garrafa de vinho selecionado



Clientes Gold que acumularem mais R$ 500 em compras durante a campanha ganham mais uma garrafa de vinho, totalizando duas.



Os rótulos presentes na ação são da vinícola Cumbres, nas versões Carmenere (tinto) e Chardonnay (branco), escolhidos pela conceituada sommelier Alexandra Corvo, que tem mais de duas décadas de experiência e formação internacional.



Sorteio do carro

O tão aguardado sorteio do Volkswagen Tera High será realizado pela Loteria Federal no dia 13 de agosto, com divulgação do vencedor a partir do dia seguinte. Os regulamentos completos podem ser consultados no site do shopping e no próprio app Multi.

Serviço - Promoção Dia dos Pais ParkShopping São Caetano

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.

Data: 30 de julho a 10 de agosto de 2025

Mecânica: com R$ 500,00 em compras (cadastro de notas fiscais com CPF, exclusivamente no app Multi).

Clientes Green: 1 número da sorte + 1 porta-vinho

Clientes Silver: 2 números da sorte + 1 porta-vinho

Clientes Gold: 4 números da sorte + 1 porta-vinho + 1 garrafa de vinho (rótulo selecionado pela sommelier Alexandra Corvo). E com mais R$500,00 em compras, leva mais 1 garrafa de vinho. Ou seja, com R$1.000,00 em compras, o cliente GOLD vai levar o porta-vinho com 2 garrafas dentro. Os rótulos são da vinícola Cumbres, nas versões Carmenere (tinto) e Chardonnay (branco), escolhidos pela renomada sommelier Alexandra Corvo.

Balcão para retirada do brinde: Piso L2, em frente à Cacau Show nos horários: Segunda a sábado: 10h às 22h30.

Domingos e feriados: 12h às 20h30.

Sorteio do carro será com base na loteria federal do dia 13/08. A divulgação será a partir do dia 14/08.

Regulamentos disponíveis em www.parkshoppingsaocaetano.com.br