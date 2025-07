Fapesp reajusta bolsas de pesquisa

Bolsistas de pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica e outras modalidades vinculados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) terão reajustes de em torno de 4,5% a partir de sexta-feira, 1º agosto.

Para as bolsas em andamento, a Fapesp suplementará automaticamente as mensalidades restantes a partir da data de entrada em vigor da nova tabela.

Os valores de outros tipos de bolsas, como as de Capacitação Técnica, Jovem Pesquisador, Ensino Público, Pequenas Empresas e Jornalismo Científico podem ser conferidos no site da Fapesp.

A mensalidade referente a agosto tem previsão de pagamento no início de setembro, conforme Calendário de Pagamento de Bolsas no País.

Ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a Fapesp é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do País, com orçamento anual correspondente a 1% da receita tributária estadual e autonomia garantida por lei.

As duas modalidades apoiam projetos enquadrados em seis estratégias de fomento:

Formação de Recursos Humanos para C&T - bolsas regulares para estudantes de graduação e pós-graduação, no país e no exterior;

Pesquisa para o Avanço do Conhecimento - apoio à pesquisa básica e aplicada, de curto e longo prazo;

Pesquisa em Temas Estratégicos - estímulo à formação de grupos de pesquisa sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento de São Paulo e do País;

Pesquisa para Inovação - apoio à pesquisa em empresas ou em colaboração com empresas, universidades e institutos de pesquisa, com foco no desenvolvimento da inovação tecnológica;

Apoio à Infraestrutura de Pesquisa - apoio à modernização e manutenção da infraestrutura de pesquisa;

Difusão, mapeamento e avaliação de pesquisas - Iniciativas para informar os públicos de interesse da Fapesp sobre suas diretrizes de política científica, resultados e impactos sociais e econômicos do conhecimento científico produzido no Estado de São Paulo.