Torcida organizada do Santos se reúne com diretoria e cobra melhorias

Principal torcida organizada do Santos, a Torcida Jovem voltou a se posicionar sobre a fase conturbada da equipe, marcada por resultados ruins em campo e polêmicas envolvendo o atacante Neymar. O grupo se reuniu na Vila Belmiro, na última terça-feira (29), e foi recebido pela diretoria com o objetivo de cobrar melhorias em todas as áreas do clube.

Participaram do encontro o presidente Marcelo Teixeira, o vice Fernando Bonavides, o assessor especial da presidência Júnior Bozzella e outros membros da cúpula santista. Até o momento, o clube não se manifestou oficialmente sobre a reunião.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (30), a torcida criticou o trabalho da atual comissão técnica. “Respeitamos a pessoa de Cleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira (contra o Juventude, pelo Brasileirão). O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente!”, diz o comunicado.

A Torcida Jovem já havia se manifestado dias antes criticando Neymar, que discutiu com um torcedor após a derrota para o Internacional, na Vila Belmiro. No novo comunicado, o grupo voltou a comentar o episódio e cobrou rigidez da diretoria diante de casos de indisciplina.

“Sobre a situação com Neymar, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo o elenco, embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes, pedindo que o clube seja rígido em casos de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário e seja transparente”, escreveu a torcida.

O comunicado também pede melhorias no planejamento do futebol e a chegada de novos reforços.

Confira a nota da Torcida Jovem na íntegra:

“Senso de realidade para todos no Santos FC!





Na noite de ontem (terça-feira, 29),diretores da Torcida Jovem foram até a Vila Belmiro e estiveram na sala da presidência do Santos, com Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides e mais outros gestores do clube, externando a nossa preocupação iminente pela situação em que o clube se encontra.





Sabemos que, no papel, nosso time é um dos que brigariam na parte de cima da tabela, entretanto, não é o que vemos na prática.





Pontuamos sobre o desconforto da Nação Santista com a situação, e alertamos que o momento é sim preocupante, embora o presidente insista em se dizer tranquilo na recuperação do time.





Questionamos a falta de planejamento a longo prazo e insistência em apostar num treinador que, para nós, ainda não mostrou para que veio, nem mesmo com um mês exclusivo de treinamentos.





Respeitamos a pessoa Cleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira. O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente!





Pedimos também esclarecimentos sobre diversas contratações e renovações, algumas potencialmente desnecessárias, além de citarmos sobre opções que são mal aproveitadas enquanto outros atletas que apresentam baixo rendimento ou atuam improvisados seguem jogando.





Sobre a situação com Neymar, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo elenco, embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes, pedindo que o clube seja rígido em casos de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário do clube, e seja transparente com sua torcida sobre isso, seu povo precisa de respostas dentro e fora de campo.





Por fim, deixamos muito claro, ao presidente e a toda nação santista que nossas ações não são pautadas pelas redes sociais. O trabalho dessa gestão da Torcida Jovem é feito há quase uma década em conjunto com as lideranças e representantes de cada região da torcida, que por sua vez são o termômetro de uma massa localizada de santistas, tendo essa troca de ideias e a sensação real de quem vive o Santos FC na pele 7 dias por semana. Sendo assim, se nossa ação for uma nota, um papel no poste ou uma conversa olho no olho, ela é embasada no diálogo diário de milhares de santistas.





Para alguns, nossas ações públicas são muito fracas e não representam a revolta da torcida. Já para outros, conturbam o ambiente e são feitas porque nos baseamos na opinião de comentários na internet, algo facilmente provado contrário ao se olhar os comentários desta publicação, que com certeza virá cheios das primeiras pessoas citadas nesse parágrafos.





Enquanto isso, seguiremos atuando no dia a dia, nos bastidores ou fazendo qualquer ato nas ruas quando a massa do maior movimento de santistas julgar benéfico para o Santos Futebol Clube.”

