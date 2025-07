Corinthians x Palmeiras: horário, onde assistir e prováveis escalações

Mais um capítulo da história do Dérbi Paulista será escrita nesta quarta-feira (30). Desta vez, o jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o Corinthians recebe o rival Palmeiras na Neo Química Arena, às 21h30. A partida terá transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

A fase do Timão é conturbada. O time não vence há três jogos e, nos bastidores, está em preparação para votar o impeachment do presidente afastado Augusto Melo nos próximos dias. Neste cenário, o elenco e comissão técnica do Alvinegro priorizam a Copa do Brasil, já que o técnico Dorival Júnior optou por escalar uma equipe alternativa no empate por 1 a 1 diante do Botafogo, no último compromisso.

Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, em 28 de abril, Dorival Júnior poderá contar com o trio de ataque ideal do Timão, formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Pelo lado alviverde, o momento é positivo, com o time em uma sequência de três vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro. Com os resultados, a equipe se consolidou na briga pela ponta do torneio e segue invicta após o Mundial de Clubes.

Abel Ferreira deve mexer no ataque do Verdão mais uma vez, por conta da ausência de Felipe Anderson, que enfrenta problema no quadril. O nome mais forte para assumir a posição é Ramón Sosa, com Allan também na disputa. O time também não terá o zagueiro Murilo, e Bruno Fuchs segue na zaga.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Neo Química Arena, em São Paulo

- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (assinatura) e Amazon Prime (streaming).

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

LEIA MAIS: