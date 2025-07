Sinaceg auxilia na recuperação de via em São Caetano

O Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg) apoiou a recuperação de aproximadamente 50 metros da rua Tapajós, na esquina com a rua Antonio Galo, no bairro de Barcelona, em São Caetano. O recapeamento com fresa asfáltica foi realizado com recursos próprios da entidade, em uma ação específica para garantir melhores condições de tráfego a um dos principais acessos logísticos da cidade.

A intervenção atende a uma demanda urgente de segurança viária e fluidez no tráfego pesado. A via recuperada é utilizada diariamente por cerca de 20 a 25 caminhões-cegonha que acessam o centro de distribuição do Grupo Sinal, empresa do setor logístico com atuação nacional. O pátio tem capacidade para cerca de 5 mil veículos e recebe modelos de importantes montadoras como Fiat, Nissan, Jeep, Dodge Ram, Citroën, Renault, GAC, Jaecoo e Omoda.

Segundo o presidente do Sinaceg, José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com as cidades que integram a cadeia de distribuição automotiva. “As operações logísticas de veículos novos exigem infraestrutura minimamente adequada, sobretudo para caminhões com dimensões específicas como os nossos”, explica Boizinho. “Essa ação foi uma medida emergencial que reflete nosso empenho em manter as atividades funcionando com segurança, tanto para os motoristas quanto para os moradores da região.”

Márcio Galdino, diretor regional do Sinaceg, destaca que a iniciativa buscou responder a uma situação crítica enfrentada no dia a dia. “O que fizemos foi uma contribuição emergencial para destravar uma operação fundamental para a logística automotiva da região. A rua estava em condições críticas, com risco inclusive para os moradores do entorno e para os motoristas que manobram veículos de grande porte.”

Galdino lembra que a parceria com o Poder Público é sempre fundamental para o trabalho dos cegonheiros e da cadeia automotiva. “A função do sindicato é sempre colaborar com as prefeituras e a sociedade no que couber, em benefício da coletividade e da nossa categoria.”

O trabalho, já concluído, contou com interlocução da diretoria regional do sindicato e teve a autorização da prefeitura de São Caetano.