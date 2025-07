Marcelo Oliveira acalma Lula sobre desaprovação

Lidando com a pior rejeição da história, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, dia desses, em seu gabinete no Palácio do Planalto, em Brasília, o consolo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). Avisado na antessala de que a queda na popularidade preocupava o chefe da Nação, o mauaense se sentiu confortável para, durante a audiência, acalmar o correligionário. Para tanto, utilizou o próprio exemplo. Recorrendo a gráficos de pesquisas em seu celular, o visitante mostrou ao anfitrião que ele vivera situação semelhante no início de 2024, quando se preparava para disputar a reeleição. Contando que conseguiu reverter o cenário “com muito trabalho e gastando sola de sapato”, Marcelo Oliveira pediu calma a Lula, dizendo que o governo federal ainda tem muitos projetos a anunciar até a eleição de 2026: “A hora que o senhor botar o bloco na rua, ninguém segura”.

BASTIDORES

Expulsão

O PT de Diadema deve enviar hoje à Câmara documento oficializando a expulsão do vereador Jeferson Leite (foto) da legenda. O diretório petista, que vai pedir a cadeira do parlamentar na Casa, afirmou que o desligamento se deu “diante do acúmulo de condutas incompatíveis com o projeto coletivo do partido”. O vereador, desde que assumiu o mandato, tem se comportado como integrante da base aliada ao prefeito Taka Yamauchi (MDB) na Casa. O PT de Diadema também encaminhou à executiva estadual documentação informando os motivos que levaram à expulsão de Leite da sigla.

Trabalhando

Falando em Jeferson Leite, o vereador mantém silêncio sobre sua expulsão do PT, aprovada na última semana. Porém, segue fiscalizando os problemas de Diadema. Ontem, visitou a EE Pedro Madoglio, no Jardim Inamar, a convite dos alunos, que pedem uma quadra de esportes.

QR Code

O vereador Edison Parra (Podemos) protocolou projeto de lei que propõe a obrigatoriedade da inclusão de QR Code em todas as placas informativas de obras públicas em São Caetano, com objetivo de ampliar a transparência na aplicação dos recursos públicos. Segundo o parlamentar, a solução tecnológica simples e de baixo custo permitirá que qualquer cidadão tenha acesso imediato a informações importantes, como o valor investido, prazos, empresas contratadas e o andamento dos trabalhos.

Menos burocracia

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), prestigiou ontem a inauguração da segunda unidade da Nema Padaria. Segundo o tucano, quando a cidade oferece um bom ambiente de negócios, o comércio cresce, se desenvolve e gera empregos. “Seguimos apostando na proximidade, no diálogo e em menos burocracia para quem quer empreender na nossa cidade”, afirmou Gilvan.

Camaradas

Secretário de Mobilidade Urbana de Santo André, Almir Cicote (Avante) está em Brasília para apresentar, no Ministério dos Transportes, os resultados obtidos com a implementação da Faixa Azul a motociclistas, projeto que tem colocado a cidade como referência nacional no tema. Aproveitando a viagem à Capital federal, o andreense visitou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), para colocar o papo em dia. Ambos são amigos desde os tempos de movimento estudantil, quando militavam juntos no Partido dos Trabalhadores.