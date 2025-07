Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após diálogo EUA-China terminar sem acordo

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após EUA e China encerrarem sua última rodada de discussões comerciais sem um acordo.

O índice japonês Nikkei teve baixa marginal de 0,05% em Tóquio, a 40.654,70 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,74% em Seul, a 3.254,47 pontos, o Hang Seng recuou 1,36% em Hong Kong, a 25.176,93 pontos, e o Taiex subiu 1,12% em Taiwan, a 23.461,72 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto garantiu modesta alta de 0,17%, a 3.615,72 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,74%, a 2.205,79 pontos.

Altos funcionários dos governos americano e chinês concluíram ontem uma rodada de discussões tarifárias em Estocolmo, na capital sueca, sem anunciar uma esperada extensão da trégua comercial em vigor. Segundo o diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, o presidente Donald Trump será informado hoje dos detalhes finais das conversas com a China.

Investidores também aguardam decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na tarde de hoje, e do Banco do Japão (BoJ), na madrugada de amanhã (31). Tanto o Fed quanto o BoJ devem deixar seus juros básicos inalterados, diante das incertezas dos efeitos econômicos da política tarifária do governo Trump.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão seguido, com alta de 0,60% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.756,40 pontos.

