Novo jogo de Demon Slayer ganha trailer com ação intensa e conteúdo extra

A contagem regressiva para o lançamento de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 já começou. E, para aquecer os fãs, a SEGA divulgou nesta terça-feira (29) o trailer oficial de pré-lançamento do game. O vídeo destaca cenas de ação intensas, arcos da história inéditos e revela conteúdo adicional que será disponibilizado após a estreia.

Desenvolvido pela CyberConnect2, o novo título permitirá que os jogadores revivam alguns dos arcos mais marcantes do anime. Entre eles estão o Distrito do Entretenimento, a Vila dos Ferreiros e o Treinamento dos Hashira. Além de Tanjiro Kamado, será possível controlar outros personagens da série.

A publisher também confirmou que o jogo contará com o Passe de Personagem do Arco Castelo Infinito, previsto para o pós-lançamento. Já Muzan Kibutsuji, o principal vilão da saga, será incluído gratuitamente no modo Versus, por meio de uma atualização futura.

Data de lançamento e plataformas

The Hinokami Chronicles 2 estará disponível globalmente a partir de 5 de agosto, com versões para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (via Steam). Quem adquirir a Edição Digital Deluxe poderá jogar antecipadamente a partir de 31 de julho.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da SEGA.

Qual é a história de Demon Slayer?

Baseado no mangá de Koyoharu Gotoge, com mais de 150 milhões de cópias vendidas, Demon Slayer se passa no Japão da era Taisho (1912–1926). A trama acompanha Tanjiro Kamado, um jovem gentil que vive com sua família simples vendendo carvão. Após sua família ser brutalmente assassinada por demônios (onis), ele descobre que sua irmã, Nezuko, sobreviveu, mas foi transformada em uma dessas criaturas.

Movido pelo desejo de encontrar uma cura para Nezuko e vingar sua família, Tanjiro se torna um caçador de onis. Ao longo da jornada, ele enfrenta inimigos poderosos, incluindo o temido vilão Muzan Kibutsuji, e se alia a outros caçadores em busca de justiça.