Adolescente de 15 anos desaparece em São Bernardo e família pede ajuda

Sofia Felix Torres, adolescente de 15 anos, está desaparecida desde a madrugada da última quinta-feira (24), em São Bernardo. De acordo com imagens de câmeras de segurança, a jovem deixou sua residência por volta das 2h da manhã, na Rua Cora Coralina, no bairro Alto Industrial, e desde então não foi mais vista.

Segundo a mãe, Simone Félix, essa foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu. “Ela era uma filha muito caseira, muito tranquila, uma menina maravilhosa. Amorosa, gentil e educada”, contou em depoimento ao Diário. A família relata que houve uma discussão após a mãe retirar o celular da filha por suspeitar de comportamento incomuns.



“Eu retirei o celular dela e a gente discutiu. Ela queria pegar o celular de volta e eu não deixei, simples assim. Eu falei: ‘Não vou dar o celular, filha. A mamãe vai ler tudo o que tem aqui’. Isso não é motivo para uma adolescente sumir, tem alguma coisa errada”, afirmou.



Ainda de acordo com o relato de Simone, nos últimos dias, Sofia havia apresentado comportamentos diferentes. Ela passou a usar o celular com mais frequência em momentos reservados, como no banheiro, e isso acendeu um alerta na família.



“Quando eu peguei o celular, percebi que o Tik Tok estava em segundo plano e foi aí que eu vi algumas mensagens dela com pessoas que não são nada legais. Que não agregam em nada, que ficam incentivando ela a fazer coisas que não são da índole da minha filha”, completou.



Sofia é descrita como uma adolescente responsável, envolvida em atividades religiosas e com bom desempenho escolar. “Ela nunca foi rebelde. Sempre conversou comigo”.



O caso foi registrado no 6° DP e o SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa) está cuidando da investigação. A família está mobilizada em buscas e pede que qualquer informação seja repassada pelo número de Simone: (11) 91472-9547