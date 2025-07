Atrium Shopping terá adoção de pets, feira e show solidário em agosto

O Atrium Shopping, em Santo André, inicia o mês de agosto com uma programação voltada à cultura, solidariedade e entretenimento. Entre os dias 1º e 3, o centro de compras reúne atividades como feira de adoção de cães e gatos, exposição de miniaturas automobilísticas e um show beneficente com clássicos das décadas de 70, 80 e 90.



A agenda faz parte do calendário mensal de eventos gratuitos promovidos pelo shopping. Um dos destaques é a parceria com o projeto Amigo Legal, que leva ao espaço Dog Point, no sábado (3), dezenas de animais resgatados em busca de um novo lar. A feira vai das 11h às 17h. Para adotar, é necessário ser maior de 21 anos, apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. Os adotantes também passam por uma entrevista e assinam um termo de responsabilidade.



“Cada evento representa uma nova chance para esses animais e um recomeço para quem os recebe. É sempre emocionante ver essas histórias se formando”, afirma Solange, fundadora do projeto.



Ainda no sábado, o público poderá conferir o Esquenta Solidário, com entrada gratuita e incentivo à doação de 1 kg de alimento não perecível. A trilha sonora da tarde será comandada pelo DJ André, a partir das 16h, na Praça de Alimentação.



Na sexta (2) e sábado (3), o térreo do shopping recebe a Feira de Miniaturas, reunindo colecionadores e entusiastas de modelos de carros em escala. Além da exposição, haverá venda e troca de peças. O evento acontece das 10h às 22h na sexta e das 11h às 20h no sábado.



A programação também inclui a campanha de Dia dos Pais, que vai até 17 de agosto. A cada R$ 300 em compras, os clientes maiores de 18 anos podem trocar notas fiscais por um kit com duas cervejas artesanais — com retirada limitada a um kit por CPF.



Segundo o coordenador de marketing do Atrium, Luciano Abilio, a intenção é combinar lazer com iniciativas que gerem impacto social. “Buscamos oferecer mais do que compras: momentos de convivência, empatia e conexão com a comunidade.”

Serviço

Campanha “Memórias que valem um brinde” — Dia dos Pais

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h e domingo e feriados das 11h às 20h

Endereço: Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita





Feira de Miniaturas

Horário: sábado das 10h as 22h e domingo 11h às 20h

Endereço: piso 1 — Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita

Feira de Adoção

Horário: domingo 11h às 17h

Endereço: piso térreo — Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita

Esquenta solidário

Horário: domingo 16h

Endereço: piso 2 — Atrium Shopping —- Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 — Vila Homero Thon, Santo André–SP, 09111-340

Entrada gratuita