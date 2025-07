Caso Elize Matsunaga vira filme da Netflix com Lorena Comparato; veja primeira imagem

A Netflix revelou nesta segunda-feira (29) a primeira imagem de Lorena Comparato no papel de Elize Matsunaga, protagonista do novo filme brasileiro do serviço, inspirado em um dos crimes mais emblemáticos da década. O longa, ainda sem título divulgado, promete um mergulho psicológico intenso na trajetória da mulher que assassinou e esquartejou o marido, o executivo Marcos Matsunaga, em 2012, em São Paulo.



Com roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres, dupla por trás do sucesso Bom Dia, Verônica, o thriller mistura tensão, drama e crítica social ao retratar não apenas o crime, mas também as relações de poder e desigualdade que marcaram a vida do casal. A direção é de Vellas, conhecido por DNA do Crime.



“Interpretar a Elize foi um dos maiores desafios da minha carreira”, afirma Lorena Comparato. “É uma personagem cheia de camadas, envolta em dor, escolhas extremas e uma sociedade que nem sempre está pronta para discutir seus próprios reflexos. Espero que o filme provoque reflexões importantes.”



A produção da Boutique Filmes conta com Gustavo Mello na produção executiva e Montes também como produtor associado. O elenco traz ainda Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.



A trama promete jogar luz sobre os bastidores do crime, questionar julgamentos sociais e levantar debates sobre violência, relações abusivas e justiça.