Ribeirão Pires oferece curso gratuito de eletricista predial

A Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Eletricista Instalador Predial. A capacitação, com carga horária de 160 horas, será realizada entre 30 de setembro e 11 de dezembro na sede do Fundo Social de Solidariedade, com turmas nos períodos da manhã e tarde.



O objetivo é oferecer formação técnica a moradores que desejam entrar ou retornar ao mercado de trabalho na área da construção civil. O curso inclui aulas teóricas e práticas, focadas em instalações elétricas em residências, comércios e prédios.



Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Fundo Social (Av. Francisco Monteiro, 2940), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. São exigidos RG, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.



Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura ou pelo telefone 4827-8555.