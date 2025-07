Rafa Kalimann rebate críticas por compras de 'livros decorativos'

Rafa Kalimann usou as redes sociais para responder aos comentários negativos que recebeu após mostrar parte das compras de decoração para sua nova casa. No último domingo (27), a influenciadora e ex-BBB foi alvo de críticas ao compartilhar que investiu R$ 10 mil em livros decorativos durante um passeio com o namorado, o cantor Nattan.



Sem papas na língua, Rafa usou o X (antigo Twitter) para se posicionar. “Tem gente que sequer entende o que está criticando. Existem livros de arte, moda, gastronomia e design feitos justamente para compor ambientes. E, sim, eu uso o meu dinheiro como bem entendo, ainda mais quando se trata do meu lar”, escreveu.



Grávida do primeiro filho, a influenciadora aproveitou o desabafo para destacar que não está mais disposta a tolerar ataques gratuitos. “Já deixei muitas coisas passarem, mas agora não vou mais engolir. Não preciso disso nesse momento da minha vida.”



Ela ainda incentivou o público a buscar referências literárias nos conteúdos que compartilha. “Tenho várias dicas de leitura nos meus destaques, com autores nacionais incríveis. Quem quiser realmente ler, é só procurar”, afirmou.



No meio da reforma da nova casa em São Paulo, Rafa reforça que o foco agora é bem-estar, saúde e acolhimento. “Estou construindo um lar, e isso inclui deixar tudo do meu jeito — inclusive com livros na estante.”