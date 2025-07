João Gomes revela mudança de vida ao abrir mão do álcool

O cantor João Gomes, de 22 anos, decidiu interromper o consumo de bebidas alcoólicas e compartilhou os motivos com seus seguidores nas redes sociais. Em vídeo publicado na segunda-feira (28), ele refletiu sobre os impactos do álcool em sua saúde e contou que sua escolha foi motivada pelo desejo de ter mais qualidade de vida.



Segundo João, exames recentes apontaram riscos de problemas hepáticos caso ele mantivesse o ritmo anterior. “Estava prestes a desenvolver gordura no fígado e, no futuro, até uma cirrose. Não queria chegar aos 30 ou 40 anos com algo irreversível. Se chegasse”, desabafou o artista, que se prepara para completar 23 anos nesta quarta-feira (31).



Pai de primeira viagem e à espera do segundo filho com Ary Mirelle, o cantor destacou que pensa na longevidade, tanto pessoal quanto profissional. “Quero estar bem, cantando e vivendo com saúde. Foi isso que pesou na minha decisão.”



Com bom humor, ele também brincou com os fãs que gostam de curtir suas músicas em bares e festas. “Pode continuar bebendo escutando minhas modas, só não me chama, que agora eu tô de água”, riu.



Essa não é a primeira vez que João repensa o consumo de álcool. Em 2023, ele já havia sido aconselhado por Ivete Sangalo a pegar mais leve. Na época, a cantora o incentivou a preservar o corpo e a voz: “Você tem uma carreira linda pela frente, não pode se desgastar à toa.”



Agora, com uma nova rotina, João Gomes reforça o desejo de seguir em frente mais consciente e saudável.