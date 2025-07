Frio marca a terça (29) no Grande ABC, com mínimas de até 9°C

A terça-feira (29) será marcada por tempo firme e frio intenso em todas as cidades do Grande ABC, segundo previsão do Climatempo. A combinação de céu aberto, sol entre nuvens e a entrada de uma massa de ar seco favorece madrugadas geladas, com névoa fraca nas primeiras horas da manhã. Não há previsão de chuva.



Em Santo André, a mínima prevista é de 10°C e a máxima chega a 17°C. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens.



São Bernardo terá temperaturas entre 10°C e 18°C. O tempo segue estável, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia.



São Caetano também amanhece com névoa e registra mínima de 10°C. A máxima pode alcançar os 18°C, em mais um dia ensolarado e sem previsão de chuva.



Em Diadema, a previsão é semelhante: mínima de 10°C e máxima de 18°C, com sol e névoa fraca nas primeiras horas.



Mauá terá um dia gelado, com mínima de 10°C e máxima de 17°C. O amanhecer será marcado por névoa e o céu permanece limpo à noite.



As cidades mais frias da região nesta terça serão Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde os termômetros devem marcar mínima de 9°C. Em ambas, o dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com máximas de 17°C.



Apesar do sol, os moradores devem se preparar para o frio durante a manhã e o período da noite. O uso de agasalhos continua sendo recomendado, principalmente para crianças e idosos.