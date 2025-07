São Bernardo forma novos agentes de trânsito e reforça segurança viária

A Prefeitura de São Bernardo celebrou, nesta segunda-feira (28), a formatura de 27 profissionais capacitados para atuar na segurança viária do município. A cerimônia, realizada no Teatro Cacilda Becker, no Paço Municipal, marcou a conclusão do curso de formação de agentes de trânsito, reunindo 10 novos concursados e 17 integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal).



Com carga horária de 200 horas, o curso seguiu as diretrizes do Denatran e abordou temas como legislação de trânsito, engenharia de tráfego, comunicação, ética e cidadania, além de prática operacional. A aula final e a entrega dos certificados foram acompanhadas por autoridades como o prefeito Marcelo Lima (Podemos), que destacou o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e a construção de um trânsito mais seguro e humano.



“Nosso foco é garantir um trânsito seguro e eficiente, e isso começa com a qualificação dos profissionais que estarão nas ruas orientando e protegendo a população”, afirmou o prefeito.



Também participaram da cerimônia a vice-prefeita Jéssica Cormick, o secretário de Segurança, Major Arley Topalian, e o titular de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Francisco Carone. Os gestores ressaltaram a importância da atuação integrada entre segurança pública e mobilidade urbana.



Entre os formandos, o novo agente Wilson Almeida comemorou o momento. “Estou pronto para contribuir com a cidade. Nosso objetivo é preservar vidas e orientar com responsabilidade”, afirmou. Já a supervisora da GCM, Medeiros, destacou a importância da empatia na atuação: “Salvamos vidas com educação e diálogo. Não se trata de fiscalizar com truculência, mas de servir com respeito.”



Os novos agentes começam a atuar nos próximos dias, reforçando ações de orientação, fiscalização e prevenção no trânsito de São Bernardo. A iniciativa é parte da política municipal de mobilidade segura, com foco na proteção da vida.