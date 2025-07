Ribeirão Pires elege novos membros do Conselho da Deficiência

Ribeirão Pires definiu nesta segunda-feira (28) os novos integrantes do Condefi (Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência). A eleição, promovida pela Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, contou com a participação de eleitores da cidade e representantes de entidades dedicadas à causa da inclusão.



O processo, realizado na sede da pasta, seguiu regras estabelecidas por portaria e teve acompanhamento do Ministério Público, garantindo transparência e segurança na escolha dos conselheiros. Ao todo, 14 candidaturas foram homologadas, com sete nomes eleitos para compor o colegiado no mandato que vai de 2025 a 2027.



Entre os titulares, três representam instituições atuantes na área da deficiência: André Moscatelli (Associação Pérola da Serra), Ana Caroline Querriquelli (OAB Ribeirão Pires) e Andreia Coutinho (Instituto Projeto Reinar). Os outros quatro vêm da sociedade civil: Bianca Lucena, Romilda Correa, Elvira Saraiva e Leia Brandão.



Os conselheiros eleitos terão a responsabilidade de propor e fiscalizar políticas públicas voltadas à acessibilidade, inclusão e garantia de direitos das pessoas com deficiência no município. Segundo a Prefeitura, os candidatos que obtiveram votação expressiva, mas não foram eleitos, ficam como suplentes e poderão ser chamados em caso de vacância.



A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da cidadania e da participação social, assegurando espaço efetivo para o debate e a construção de uma cidade mais justa e inclusiva.