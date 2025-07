Stellantis sofre prejuízo no 1º semestre, mas restabelece guidance

A Stellantis, montadora europeia que reúne Fiat, Jeep, Peugeot e várias outras marcas de carros, sofreu prejuízo líquido de 2,256 bilhões de euros no primeiro semestre de 2025, revertendo lucro de 5,65 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço preliminar divulgado nesta terça-feira, 29.

A receita líquida diminuiu 13% na mesma comparação, a 74,26 bilhões de euros.

A empresa restabeleceu projeções para 2025, com expectativa de ver uma melhora sequencial na receita a na rentabilidade ao longo da segunda metade do ano.

Em abril, a Stellantis havia cancelado seu guidance anual, com o argumento de que seria difícil prever o impacto da política tarifária dos EUA no setor automotivo.

A montadora disse agora prever que a receita líquida crescerá neste segundo semestre em relação aos seis primeiros meses do ano, com aumento de um dígito baixo da margem de lucro operacional ajustada e avanços no fluxo de caixa livre industrial. No primeiro semestre, sua margem de lucro operacional ajustada foi de 0,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.