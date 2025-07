Mais de 4 milhões de novas carteiras de identidade já foram emitidas em São Paulo

O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 4 milhões de emissões da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), documento que unifica os registros civis em todo o país por meio do CPF. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e consideram emissões até o dia 23 de julho. O número equivale a cerca de 9% da população paulista.



A primeira via da CIN é gratuita e pode ser solicitada mediante apresentação da certidão de nascimento ou casamento. O documento substitui o antigo RG e possui QR Code, biometria e assinatura digital, o que amplia a segurança e reduz fraudes.



Faixa etária e acessibilidade

A maioria dos novos documentos emitidos em São Paulo foi para pessoas de 15 a 19 anos, seguidas pela faixa de 0 a 4 anos. O novo modelo também avança em acessibilidade: 36,5 mil documentos foram emitidos para pessoas com deficiência no estado, incluindo autistas, pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual.



Uso da biometria será obrigatório

A CIN será gradualmente adotada como referência para a concessão e manutenção de benefícios da seguridade social. A medida foi regulamentada por decreto presidencial e estabelece o uso da biometria vinculada ao documento para garantir a identidade dos beneficiários. Segundo o governo federal, a proposta busca modernizar o Estado e evitar fraudes em programas sociais.



Aplicativo facilita verificação

Também já está disponível o aplicativo da CIN, que permite verificar a autenticidade do documento por meio da leitura do QR Code. A ferramenta funciona online e offline, oferecendo uma forma prática de validar o CPF e a data de nascimento.