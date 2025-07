FGV abre mais de 2 mil vagas para cursos em SP, RJ e DF

A FGV (Fundação Getulio Vargas) deu início, nesta segunda-feira (28), ao processo seletivo para os cursos de graduação com ingresso no primeiro semestre de 2026. São 2.043 vagas distribuídas entre as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da instituição. Para quem pretende ingressar por meio do vestibular tradicional, o prazo vai até o dia 16 de setembro. Já os interessados nas outras modalidades — ENEM, exames internacionais, Olimpíadas do Conhecimento ou Demanda Social e Diversidade — devem ficar atentos aos prazos, que variam entre setembro de 2025 e janeiro de 2026.



Provas marcadas

As provas presenciais serão aplicadas em 2 de novembro, com uma segunda etapa no dia 3, para candidatos aos cursos de Direito, Economia e Dupla Graduação, todos em São Paulo.



Quanto custa?

A taxa de inscrição é de R$ 250 para todas as modalidades, exceto para quem se inscreve via ENEM, que paga R$ 125 — com exceção para os cursos da FGV Direito SP e da FGV EESP, que mantêm o valor cheio.



Candidatos de baixa renda que estudaram integralmente em escola pública ou com bolsa de 100% em escola privada, e que estejam inscritos no CadÚnico, podem pedir isenção da taxa até 9 de setembro de 2025.



Onde estão as vagas

- São Paulo: Administração de Empresas, Administração Pública, Direito, Economia, Relações Internacionais e Dupla Graduação.



- Rio de Janeiro: Administração, Economia, Direito, Comunicação Digital, Ciências Sociais, Ciência de Dados e Matemática Aplicada.



- Brasília: Administração de Empresas e Administração Pública.



Destaque

A FGV também oferece programas de Dupla Graduação em São Paulo, com vagas integradas entre os cursos de Administração e Direito.