CPNU, o 'Enem dos Concursos', tem mais de 761 mil inscritos; veja detalhes

A segunda edição do CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado), também chamado de “Enem dos Concursos”, registrou 761.528 inscrições em todo o Brasil, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (28) pelo Governo Federal. A seleção oferta 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídos entre 32 órgãos e entidades da administração pública federal.



As provas objetivas estão marcadas para o dia 5 de outubro, e as provas discursivas serão aplicadas em 7 de dezembro, em 228 municípios de todos os estados e no Distrito Federal.



Perfil dos inscritos

De acordo com o balanço, 60% das pessoas inscritas são mulheres, o que representa crescimento em relação à primeira edição do CPNU, quando esse percentual foi de 56,2%. Foram adotadas medidas específicas para incentivar a participação feminina no certame, incluindo ações afirmativas na convocação para as etapas seguintes.



As regiões Sudeste (247.838 inscritos) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelo Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).



Blocos temáticos

O concurso é organizado em nove blocos temáticos, nos quais os candidatos escolhem uma área de atuação e concorrem a múltiplas vagas com uma única prova. Os blocos com maior número de inscrições foram:



Bloco 9 – Intermediário - Regulação: 177.598 inscritos



Bloco 5 – Administração Pública: 173.829 inscritos



Bloco 1 – Seguridade Social (Saúde e Assistência): 127.970 inscritos



Outros blocos incluem áreas como cultura, educação, ciência e tecnologia, engenharia, justiça, desenvolvimento socioeconômico e saúde.



Os blocos 8 e 9 concentram as vagas de nível intermediário (ensino médio ou técnico), enquanto os demais exigem formação superior.



Ações afirmativas e cotas

O CPNU 2 adota ações afirmativas para ampliar a diversidade entre os selecionados. Entre as medidas, está a equiparação de gênero: caso as mulheres representem menos de 50% dos convocados da ampla concorrência para a próxima fase, serão chamadas candidatas adicionais até atingir essa proporção.



Além disso, há reserva de 30% das vagas, conforme a nova Lei de Cotas:



- 25% para pessoas negras (pretas ou pardas)



- 3% para indígenas



- 2% para pessoas quilombolas



- Também há reserva de 5% para pessoas com deficiência.



Cronograma do concurso

- Inscrições: 2 a 20 de julho de 2025



- Pagamento da taxa: até 21 de julho



- Prova objetiva: 5 de outubro



- Resultado da objetiva e convocação para discursiva: 12 de novembro



- Envio de títulos: 13 a 19 de novembro



- Prova discursiva: 7 de dezembro



- Procedimentos de confirmação de cotas: 30 de novembro a 8 de dezembro



- Divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026



O edital completo e outras informações estão disponíveis no site oficial do concurso: gov.br/concursonacional.