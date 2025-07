GCM de Mauá recupera moto roubada e encerra evento irregular no Jardim Oratório

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá realizou uma importante ação na Operação Dorme Tranquilo. Durante atuação no Jardim Oratório neste domingo (27), as equipes foram acionadas para verificar ocorrência de perturbação de sossego na Rua Maceió, onde se depararam com um evento irregular reunindo aproximadamente 500 pessoas.



No local, os agentes identificaram dois indivíduos em uma motocicleta, ambos sem capacete. Ao perceberem a presença das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, abandonando o veículo e se evadindo por vielas da comunidade.



A motocicleta foi preservada e encaminhada ao 1º Distrito Policial, onde constatou-se que se tratava de produto de roubo registrado anteriormente.Diante da resistência dos frequentadores do evento e da recusa em atender às ordens legais, a GCM iniciou a dispersão utilizando técnicas de controle de distúrbios com equipamentos de menor potencial ofensivo. Não houve registro de feridos.