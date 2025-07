'Premonição 6' ganha data de estreia na HBO Max; confira dia

Uma das sagas mais famosas e sangrentas do cinema, Premonição 6: Laços de sangue estreia na próxima sexta-feira (1 de agosto), na HBO Max, completando a coleção da franquia já disponível na plataforma. No sábado (2), o filme será exibido a partir das 22h no canal HBO.

Com a produção de Craig Perry, o novo capítulo leva o público de volta ao caminho sobrenatural da morte. Tentando fugir de um pesadelo violento, a universitária Stefani (Kaitlyn Santa Juana) volta para casa para encontrar a única pessoa que pode ajudar a romper o ciclo e salvar a sua família do destino de uma morte terrível.

Dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, Premonição 6: Laços de sangue conta com Teo Briones (Chucky), Rya Kihlstedt (Esqueceram de Mim 3), Richard Harmon (The 100), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantons) e Anna Lore (Gotham Knights).

O sexto filme da saga que redefiniu o terror sobrenatural e conquistou fãs por gerações, também marca a despedida de Tony Todd no icônico papel de William Bludworth. A estreia faz parte dos lançamentos que a HBO Max traz todo mês, direto do cinema para as telas de casa.

LEIA TAMBÉM:

HBO Max divulga trailer e pôster inédito de O Assassinato do Ator Rafael Miguel