São Caetano anuncia novo complexo educacional voltado para comunidade

A Prefeitura de São Caetano vai entregar no dia 4 de agosto o Complexo Educacional Emei Carmela Galati e Emef Santina Lorenzini Auricchio no bairro Mauá, situado à Rua Justino Paixão, 367. O novo espaço abrigará uma escola de educação infantil, que entrará em funcionamento em 2026, outra de ensino fundamental, que receberá alunos já no mês que vem, além de quadra poliesportiva e ambientes voltados à cultura.

No total serão oferecidas 600 vagas, todas em tempo integral, sendo 450 para o ensino fundamental – o restante será dirigido ao infantil. O novo complexo foi construído no local onde funcionava o Centro Municipal de Tênis.

Com área total de 4.671,20 m², o terreno permitiu a divisão da estrutura em três blocos. A educação infantil será instalada nos três primeiros andares do bloco B, enquanto o ensino fundamental ocupará os demais andares do mesmo bloco e todo o bloco A.

O bloco C será voltado para atividades esportivas e culturais. Entre os destaques estão um auditório com 200 lugares, quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários, playground, salas de oficinas, ateliê, estúdio de gravação, observatório e um centro de difusão científica, tecnológica e cultural.

O projeto também valoriza a sustentabilidade, com previsão de uso de lâmpadas de LED e captação de energia solar, contribuindo para a eficiência e economia de recursos.

