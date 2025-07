Saúde ganha reforço no atendimento com 6.400 novas consultas

Com a intenção de oferecer um atendimento médico mais ágil e de qualidade aos moradores, a Prefeitura de São Caetano ampliou a oferta de consultas em especialidades médicas. Desde meados de junho, sãos oferecidas mais de 6.400 consultas por mês em 15 áreas diferentes. A expansão no atendimento foi possível graças à extensão do suporte presencial, que passou a funcionar de segunda a sexta, das 7h às 19h, e também aos sábados, das 7h às 12h.

No Atende Fácil Saúde, a população tem acesso às seguintes especialidades: alergologia, cardiologia, cardiologia pré-operatório, dermatologia, dermatologia – procedimentos, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, nefrologia, neurologia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia.

Além disso, foi incluído o atendimento em neurologia infantil, com 550 consultas mensais realizadas no CTNEN (Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial), reforçando o cuidado com o desenvolvimento neurológico e o apoio a pessoas com diversas deficiências e ao neurodesenvolvimento infantil.

“A ampliação das consultas em especialidades faz parte de um conjunto de ações que estamos adotando na área da saúde, com foco em garantir o acesso, o cuidado integral e um atendimento mais ágil e de qualidade a população”, afirmou o prefeito da cidade, Tite Campanella.

A Secretária Municipal da Saúde, Adriana Berringer, revelou que a iniciativa foi pensada diante da alta demanda por especialidades e da necessidade de diminuir as filas de espera por consultas imediatas. “Estamos priorizando medidas estruturais e duradouras, que assegurem atendimento humanizado, ágil e com acesso garantido à população”, comentou.