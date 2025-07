Centro especializado em PcD é destaque na saúde de São Caetano

São Caetano está prestes a inaugurar um novo equipamento voltado à saúde e inclusão. Localizado na Alameda Conde de Porto Alegre, 800, no bairro Santa Maria, o Complexo PcD – Centro de Reabilitação e Neurodesenvolvimento – ocupará uma área de aproximadamente 2.500 metros quadrados e abrigará serviços voltados à população com deficiência.

O projeto está na fase final de implantação, com a conclusão das obras e instalação de equipamentos e mobiliário. Dividido em três prédios interligados, o complexo reunirá uma equipe multidisciplinar para atendimentos relacionados a diferentes tipos de deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento, como o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), além de casos relacionados ao teste do pezinho e doenças raras.

A estrutura foi pensada para aumentar a capacidade de atendimento antes oferecida pela Fundação Anne Sullivan, referência municipal no acolhimento de pessoas com deficiência. Com o novo espaço, a expectativa é triplicar o volume de atendimentos, ampliando o acesso a serviços especializados em reabilitação nas áreas física, visual, auditiva e intelectual.

Entre os ambientes que compõem o novo centro estão consultórios médicos de diferentes especialidades, sala de musculação, espaços para fisioterapia e terapia ocupacional, além de piscina, miniquadra e um jardim sensorial.

A acessibilidade foi ponto central no projeto. Durante as vistorias realizadas nas etapas finais da obra, as condições de acesso em todas as dependências foram checadas, com a adoção de rampas e sinalização tátil.

Um dos diferenciais do complexo será um ambulatório voltado ao uso de cannabis medicinal, como o canabidiol. O serviço será destinado ao tratamento de síndromes e doenças neurológicas específicas, como epilepsia refratária e dores crônicas.

O espaço também deverá funcionar como um polo de pesquisa e formação. Professores da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e da Faculdade de Medicina do ABC atuarão em estudos e na capacitação de profissionais na área de neurodesenvolvimento e medicina canabinoide.