Instalação de tirantes marca nova etapa do Piscinão do Fundação

A construção do Piscinão do bairro Fundação, em São Caetano, avança no cronograma previsto e entra em nova fase com início dos tirantes, que são estruturas essenciais para garantir a estabilidade das paredes de contenção do reservatório.

Até o momento, 95% das vigas de coroamento foram concluídas. Essas estruturas têm como principal função unir as lamelas que formam as paredes laterais. Os 5% restantes serão finalizados ao término da obra, pois atualmente servem como passagem para máquinas e equipamentos.

Com essa etapa considerada uma das mais complexas já concluída, foi possível começar a instalação dos primeiros tirantes. Mais de 100 deles serão colocados até o fim deste mês, formando a primeira linha. Ao todo, o piscinão contará com mais de 2.000 tirantes, distribuídos em cerca de 200 linhas.

A escavação do piscinão também segue conforme o planejamento, acontecendo de forma escalonada e integrada às demais frentes de trabalho. A cada avanço na escavação, novas etapas estruturais são liberadas, otimizando o ritmo da obra.

O projeto é executado em diversas fases interdependentes que garantem segurança técnica e eficiência operacional. O processo teve início com a construção das muretas-guias, que serviram como base para a perfuração das paredes moldadas no solo. Essas muretas, após cumprirem sua função, são demolidas para dar lugar às vigas de coroamento. Com as paredes erguidas, entra em cena a instalação dos tirantes, etapa atualmente em execução.

A sequência da obra prevê a construção dos blocos de fundação e da laje do fundo, que servirá como base definitiva do reservatório. Essa laje contará com um sistema de drenagem parcial, que permitirá o escoamento da água infiltrada. Em seguida, serão erguidos os pilares e as estruturas hidráulicas de entrada e saída de água, além das vigas e pré-lajes que darão sustentação à laje superior, etapa essa que, quando concretada, encerrará a estrutura principal do piscinão.

Na fase final, serão erguidas as estruturas de apoio, como salas de controle e sistemas operacionais, além da requalificação completa do campo de futebol localizado acima da obra, devolvendo o espaço à comunidade com melhorias.

Localizado na Rua Ceará, o reservatório terá capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água e faz parte do Programa Drenar São Caetano, o maior pacote de obras contra enchentes da história da cidade. O projeto inclui a troca de redes de água e esgoto em oito bairros e a elevação de um trecho de quatro quilômetros da Avenida do Estado.

Com investimento total de R$ 173,4 milhões, a obra é financiada pela CAF (Corporação Andina de Fomento), por meio do Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento Básico), iniciativa que reforça o compromisso do município com sustentabilidade, prevenção de desastres e qualidade de vida para toda população sãocaetanense.