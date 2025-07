Terminal rodoviário passa pela maior transformação desde a década de 1980

São Caetano concluiu neste mês de aniversário a modernização do módulo 1 do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, localizado na região central, principal ponto de integração do transporte coletivo municipal. O equipamento, utilizado diariamente por cerca de 80 mil pessoas, passou por sua primeira grande reforma desde a instalação no atual endereço, na Rua Serafim Constantino, no início da década de 1980.

Com investimento de R$ 23,8 milhões, as intervenções incluíram a recuperação estrutural do terminal, reorganização das guias de circulação dos ônibus, reforma completa do telhado e instalação de placas fotovoltaicas, voltadas à produção de energia renovável. Também foram executadas obras de drenagem e melhorias em vias do entorno, como a Avenida Conde Francisco Matarazzo e as ruas Manoel Coelho, Serafim Constantino e Samuel Klein.

A revitalização do terminal também resultou em ajustes no sistema de transporte municipal. Algumas linhas foram reformuladas para melhorar o tempo de trajeto e o atendimento à população local. As linhas 02 – Expresso ParkShopping-Fórum e 03 – Expresso Barcelona-Santa Maria deixaram de operar em formato circular e passaram a ser radiais, com circulação mais direta entre regiões. Foi criada ainda a nova linha 11 – Ligação Fórum-Santa Maria, que atravessa o bairro Nova Gerty até a Avenida Presidente Kennedy. Segundo estudo da Secretaria de Mobilidade Urbana, as mudanças devem reduzir o tempo de espera dos passageiros.

A modernização do módulo 1 antecede as obras no módulo 2 do terminal, voltado às linhas intermunicipais e estaduais. As intervenções neste segundo módulo começaram em junho e receberão R$ 25,5 milhões em investimentos. Entre os destaques do projeto, está a construção de uma nova rampa de ligação entre o terminal e o bairro Fundação, o que vai melhorar o fluxo de pedestres e a acessibilidade na região.