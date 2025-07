Obras e avanços em programas sociais são marcas do governo de São Caetano

São Caetano comemora, nesta segunda-feira (28), 148 anos com ações culturais e outros eventos alusivos à data. E a Prefeitura tem aproveitado para entregar novos equipamentos, promover transformações nos benefícios sociais e avançar na reorganização administrativa. O prefeito Tite Campanella (PL) destaca que a cidade tem se preparado para o futuro e aposta na tecnologia para garantir aos moradores acesso 100% dos serviços e benefícios oferecidos pela administração. Tudo isso de forma fácil e ágil, por meio de um aplicativo para celular. O app, segundo o chefe de Executivo, ainda está em elaboração e vai assegurar praticidade e segurança ao cidadão.

Diante dos problemas financeiros herdados da gestão anterior, o senhor tem focado na reorganização contábil e fiscal. Na esteira de economicidade há avanços nos programas alimentares?

Transformamos o programa Pró-Leite, auxílio social com entrega porta a porta, em um cartão de crédito com R$ 75 mensais para a aquisição do leite em pó em estabelecimentos credenciados da cidade. Este novo modelo dá o poder de escolha à população, gera uma importante redução de custos ao município e fortalece a economia local, já que os créditos serão utilizados em supermercados e outros estabelecimentos de São Caetano. A economia de recursos municipais com transporte e armazenamento, custos eliminados com o cartão, chega a 70%. Além disso, a cesta básica, daqui a três meses, será transformada em cartão com crédito de R$ 230, eliminando também outros custos ao município e fortalecendo o comércio local. Estes benefícios complementam o Cartão Mercado, com R$ 150 para compra de proteínas, por exemplo. São R$ 455 mensais que a cidade coloca efetivamente no bolso desse morador mais necessitado em situação de vulnerabilidade social. Desse jeito, a gente consegue ter uma malha de proteção social muito adequada para a cidade de São Caetano e esgota praticamente essa questão.

É possível integrar todos os serviços em um único cadastro para facilitar a vida do morador?

Estamos desenvolvendo, isso eu conto para vocês (do Diário) em primeira mão, algumas tecnologias para que a gente tenha um aplicativo do morador de São Caetano dentro do seu telefone celular. Dessa forma, o que vai acontecer? O morador beneficiado com a cesta, por exemplo, vai ter o valor em dinheiro creditado nesse app. Não vai precisar ter um cartão. O morador também vai ter o valor do auxílio-material escolar creditado dentro desse aplicativo. O valor para o uniforme escolar vai estar lá. O aplicativo vai ter acesso ao prontuário de saúde, histórico de exames, de consultas. Vai estar tudo lá dentro. Mas isso ainda, como eu disse, está em estudo. Nós não temos dinheiro para implantar agora. A equipe já está trabalhando, debruçada nisso, para que possamos entregar em breve para a população de São Caetano. Com esse aplicativo você acaba tendo o teu cidadão dentro daquele telefone, e eu (Prefeitura) sei quem é o meu cidadão. Assim, não vai ter o morador de outra cidade utilizando os serviços ou recebendo os benefícios. Porque você não vai emprestar o teu telefone para o teu amigo ficar com ele o dia inteiro. Com o aplicativo, vamos corrigir problema como o do cartão São Caetano, que dentro de uma cidade de 165 mil habitantes tem 270 mil beneficiários. Então, acabamos com isso equalizando essa questão.

O Smart Sanca foi a principal entrega da atual gestão neste ano?

Não. Há muitas coisas feitas no âmbito administrativo e na educação, por exemplo. Tinha muita coisa de demandas dos educadores e conseguimos resolver de uma maneira muito legal. É muita coisinha ou outra que a gente nem vai ficar fazendo propaganda. Mas eu acho o seguinte: tirando a questão da saúde, porque quem está doente, claro, não quer esperar e o grande problema da sua vida naquele momento é tentar solucionar a questão, por isso adotamos alguns protocolos e fizemos remanejamentos. Mas há um outro tema muito importante e que afeta a vida de todo mundo em qualquer cidade, a segurança pública. O Brasil é um País inseguro que tem uma uma filosofia de direito que acaba favorecendo muitas vezes o criminoso. Segurança é uma das maiores preocupações de 100% da população e a gente tem que entregar alguma coisa positiva. Eu tenho hoje 510 câmeras e, apesar de a gente cobrir a cidade toda, minha vontade é, até o fim do meu mandato, colocar uma câmera da própria Prefeitura em cada esquina. Ou, por meio de parcerias, com empresas e condomínios localizados nos mais diferentes pontos. Queremos ter dentro dos ônibus, nas escolas, nas unidades de saúde. Se São Caetano estivesse numa situação financeira mais saudável, eu poderia fazer muito mais.

Prefeito, no setor educacional, São Caetano sempre teve os melhores índices de alfabetização do País. O que está no radar para investimentos nesta área?

O Centro Educacional, Esportivo e Cultural do bairro Mauá está com obras concluídas. No dia 4 de agosto vamos abrir uma das duas escolas instaladas no local. Os alunos, que atualmente ocupam espaço da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) passam a estudar na nova unidade. Vamos entregar, em uma agenda com equipe pedagógica, professores e estudantes, a escola de ensino fundamental Santina L. Auricchio. A outra escola do complexo, a de ensino infantil Carmela Galati, até o fim deste ano para iniciar em 2026 em pleno funcionamento. Ainda não temos demanda para ela. Na primeira semana de agosto também vamos apresentar à população de São Caetano a reforma da Celef (Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental) Luiz Milani. No dia 2, a quadra da escola Idalina Macedo Costa Sodré será aberta. Nós vamos, no futuro, se Deus quiser, ter uma escola de educação no terreno onde onde caiu aquela laje (no Condomínio Di Thiene) há alguns anos, e a Prefeitura teve que tirar todo mundo e demolir o prédio. Vamos fazer uma escola para o morador do bairro Fundação, porque você tem ali uma demanda muito grande de alunos que vão para os outros bairros da cidade. Tem aluno do Fundação que vai estudar no Vicente Bastos, lá na Vila São José. É muito longe, muito distante. A gente espera no ano que vem começar.

E o complexo da pessoa com deficiência?

A inauguração do complexo para pessoa com deficiência está prevista para setembro ou outubro. Estamos finalizando alguns detalhes e entrando com os equipamentos. A doutora Adriana (Berringer – secretária de Saúde) está montando uma equipe multidisciplinar extremamente competente. Eu tenho participado de alguns reuniões que ela tem feito com esse pessoal e tenho a certeza que vamos entregar um equipamento maravilhoso em termos de estrutura e equipe. Vamos conseguir efetivamente fazer a diferença na vida dessas crianças, jovens e adultos atípicos. Vamos entregar uma equipamento muito legal para eles e para o futuro deles.

Qual é a marca destes primeiros meses da gestão Tite Campanella?

Trabalho e amor pela cidade. Acho que basicamente isso. Mas para evitar cometer erros do passado e criar alternativas é preciso conhecer a história da cidade. Eu vivo minha vida toda em São Caetano e eu acho que sou um dos únicos, não diria nem político, mas um dos moradores que conheceram efetivamente os outros nove prefeitos. Conheci e convivi muito com alguns deles.