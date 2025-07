CPTM aumenta número de viagens do Expresso Linha 10

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) inicia hoje testes operacionais no Expresso Linha 10, que realiza viagens diretas entre as estações Santo André e Tamanduateí nos horários de pico. A mudança inclui a redução do intervalo entre as paradas de 30 para 20 minutos e a ampliação da oferta de viagens diárias de 33 para 47. Cada composição tem capacidade para transportar 2.000 pessoas por viagem. O objetivo é aumentar o número de vagas e trazer mais agilidade aos usuários. As alterações serão implementadas por um mês. Durante esse período, a CPTM vai analisar os resultados antes de estabelecer se a estratégia será definitiva. Em contrapartida, no sentido contrafluxo, saindo da estação Tamanduateí para Santo André, as viagens não terão mais a parada na estação São Caetano. Implementado em novembro de 2016, o Expresso Linha 10 é uma alternativa mais rápida para quem precisa se deslocar entre as estações Santo André, São Caetano e Tamanduateí sem a necessidade de parar em todas as estações do trajeto regular, que inclui ainda Utinga e Prefeito Saladino. O serviço é realizado por um trem de oito carros, com circulação em via exclusiva, das 5h40 às 9h e das 16h às 20h, sem interferir no tráfego de trens da Linha 10-Turquesa da CPTM. Mais que redução do tempo de viagem sem as demais paradas, o maior benefício do Expresso Linha 10 para os usuários é a possibilidade de realizar o trajeto com mais tranquilidade. A analista de pesquisa são-bernardense Alessandra Oliveira de Souza, 31 anos, mora há cinco em São Caetano e utiliza a composição de quarta e quinta-feira, por volta das 7h. “Por mais que sejam só alguns minutinhos, vale a pena ter essa opção. Porém, na minha opinião, o Expresso vale mais por estar mais vazio e eu poder me sentar”, analisa. “Sofria mais com o transporte quando estava em Ribeirão Pires, onde morei por 20 anos, já que nem todas as viagens vão até Rio Grande da Serra, parando em Mauá”, ressalva. Linha 10-Turquesa já dispõe de Wi-Fi, diz CPTM, por 30 minutos A cozinheira baiana Vaneide Batista Lima, 56, mora em Mauá há 28 anos e, apesar do Expresso parar antes de seu destino, ela escolhe a alternativa para ter facilidades. “Desço em Santo André e depois pego o trem comum para minha cidade, mas fazer este trecho pelo Expresso ajuda bastante por ele ter lugar para sentar, mesmo nas horas de mais fluxo. A economia de tempo também ajuda, apesar de que iria ser melhor ainda se tivesse um trem sem parada para Mauá”, sugere. Já a jovem aprendiz Hillary Devido, 20, utiliza o Expresso Linha 10 de segunda a sexta-feira, por volta das 17h30, buscando economia de tempo. A andreense agiliza seu retorno para casa com esse trem, embarcando na estação Tamanduateí com destino a Santo André. “Para mim será melhor ganhar essa agilidade. Na ida para o trabalho, como faço quatro horas e vou de tarde, o trem comum atende, mas na volta ajuda bastante.” A mudança está sendo sinalizada por meio de avisos nas estações, nas redes sociais e canais de comunicação da CPTM. De acordo com a companhia, os colaboradores estão orientados a prestar esclarecimentos aos passageiros.