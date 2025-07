Santo André empata com Taubaté e segue sem vencer no Bruno Daniel

O Santo André somou ontem o sétimo jogo na Copa Paulista. Ficou no 1 a 1 com o Taubaté, no Bruno Daniel, e pode se complicar na briga pela vaga à segunda fase, além de seguir sem vitória como mandante – tem apenas um triunfo e como visitante.

Com o resultado, a equipe do técnico Renato Peixe chegou aos sete pontos no Grupo 4, na última colocação entre os que no momento avançariam ao mata-mata, mas poderá ser superado por São Caetano (quinto, com seis) e Oeste (sexto, com quatro), que jogam hoje e amanhã, respectivamente, contra o São José e a Portuguesa Santistas. Se as duas equipes vencerem, o Ramalhão cairá automaticamente para a lanterna da chave a três rodadas do término da fase de classificação.

Nicollas Nascimento colocou o Santo André em vantagem aos quatro minutos do segundo tempo, mas Maycon igualou aos 26. O Ramalhão volta a campo dia 3, contra o São José, fora.<TL>