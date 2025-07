Charge - 27 de julho de 2025

A implementação da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional, que ganhou força este ano com a posse dos novos prefeitos em janeiro, é uma pauta discutida no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC há mais de dez anos. Uma das principais reclamações dos prefeitos que integram o colegiado desde sua criação é a forma como o governo do Estado faz a gestão verticalizada da regulação dos serviços de saúde. Entre 2017 e 2018, foi feito um escopo do que seria a Central de Regulação Regional. O Consórcio Intermunicipal destacou que o documento foi encaminhado ao governo estadual à época e que ainda aguarda resposta oficial.

O colegiado afirmou ao Diário que, em 2024, uma comitiva do Grande ABC, composta por prefeitos, secretários municipais de saúde, e o secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva, participou de reunião com a secretária-executiva da Pasta estadual, Priscilla Reinisch Perdicaris, para apresentar uma série de demandas regionais do setor, incluindo a implementação da regulação regional. O encontro também não trouxe avanços, até o momento, à proposta da entidade.