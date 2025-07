Rodovia dos Imigrantes tem lentidão entre km 54 e 51 no sentido São Paulo

A concessionária Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), divulgou em seu último boletim as condições de trânsito para a manhã deste sábado (26). Segundo a empresa, motoristas que seguem para São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes podem enfrentar tráfego carregado entre os quilômetros 54 e 51.

De acordo com a Ecovias, o motivo do congestionamento é o alto fluxo de veículos na via. Apesar da lentidão no trecho, as demais rodovias sob concessão da empresa apresentam tráfego normal.

Vale destacar que a operação em vigor na Rodovia Anchieta é a 5x3 (cinco faixas destinadas à subida para São Paulo e três faixas para a descida ao litoral). O tempo está encoberto no planalto e na serra, inclusive no trecho de interligação, segundo a concessionária.