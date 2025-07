Corinthians busca estabilidade no Brasileirão para amenizar crise

Vivendo momento de inconsistência, o Corinthians entra em campo no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão. O confronto está programado para as 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Em meio a protestos da torcida contra o momento político do clube, o Timão busca deslanchar no Nacional – na última quarta-feira (23), empatou por 0 a 0 com o líder Cruzeiro e ocupa a 11ª colocação, com 20 pontos conquistados após 16 jogos. São cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. O técnico Dorival Júnior sofre com as ausências de Garro e José Martinez, que cumprem suspensão. Já Hugo, Yuri Alberto e Maycon estão machucados.

Na parte de cima da tabela, o Glorioso também empatou sem gols na última rodada – 0 a 0 diante do Grêmio – e continua sonhando com o quarto título brasileiro. Atualmente em quinto lugar, com 25 pontos, o time do técnico Davide Ancelotti não terá Bastos, Jeffinho e Matheus Martins, por conta de problemas físicos.