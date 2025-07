Camerata de Corda do Sesi Diadema anuncia apresentação com entrada gratuita

A Camerata de Cordas do Sesi Diadema realiza uma apresentação especial na Fábrica de Cultura, com entrada gratuita nesta quarta (30), às 19h. O concerto Primavera e Compositores Brasileiros une a riqueza dos compositores nacionais e a grandiosidade da música clássica europeia, proporcionando ao público uma noite de encantamento e diversidade musical.

No repertório, obras de Heitor Villa-Lobos, Ernani Aguiar e outros grandes nomes da música brasileira prometem emocionar com melodias marcantes e ritmos que expressam a essência da nossa brasilidade. A apresentação também contará com a célebre peça “Primavera”, de Antonio Vivaldi, uma das composições mais conhecidas da série As Quatro Estações, que será interpretada com solo da professora Beatriz Rodrigues, sob regência do professor e Maestro Alexandre dos Santos.

A apresentação conta com apoio da Fábrica de Cultura e do Instituto Poiesis. Os ingressos devem ser retirados na portaria da Fábrica com uma hora de antecedência. “Acreditamos que a música tem o poder de transformar e conectar as pessoas. Por isso, levar a apresentação do nosso Núcleo de Música até a comunidade é tão importante: amplia o acesso de todos a produções artísticas de qualidade, valoriza nossos talentos locais e promove cultura de forma democrática”, destaca o coordenador de Qualidade de Vida do Sesi Diadema, Reginaldo Luiz Gonçalves.