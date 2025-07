Turismo esportivo cresce com 'boom' das corridas de rua

Antes restrita a um nicho específico, a corrida de rua ganhou as ruas e o coração dos brasileiros: hoje, cerca de 13 milhões de pessoas praticam o esporte no país, que ocupa o segundo lugar no ranking global de corredores — atrás apenas dos Estados Unidos. A informação é da pesquisa “Por dentro do Corre”, feita pela Olympikus em parceria com a Box 1824.



A popularidade da modalidade também reflete no número de eventos: mais de 2.800 corridas foram organizadas no Brasil apenas em 2024, segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor. Com esse crescimento, o chamado turismo esportivo se fortalece, impulsionado por viajantes que aliam prática esportiva com lazer e cultura.



“Correr se tornou mais que um esporte — é uma desculpa para explorar novos destinos, fazer amigos e viver experiências únicas”, afirma Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora Bancorbrás, que tem apostado em pacotes e roteiros voltados a esse público. Ele destaca que o corredor também leva a marca do lugar visitado de volta para casa, ajudando a projetar economicamente e culturalmente cada região.



Entre os principais eventos do segundo semestre, estão maratonas em destinos como João Pessoa (2/8), Foz do Iguaçu (21/9), Rio de Janeiro (22/9), Brasília (26/10) e Fernando de Noronha (29/11). A advogada Tatiane Fernandes é uma das que repetem a experiência: “Já é o terceiro ano que corro os 21k em Noronha. Mais do que uma corrida, é uma vivência inesquecível”.



Além da prática esportiva, esses viajantes buscam férias com propósito, em locais que ofereçam boa estrutura, paisagens marcantes e imersão cultural. E o perfil desse público está bem definido: maioria da Região Sudeste (51%), com destaque para homens (58%) e faixa etária de 25 a 45 anos (46%). A classe B é a mais representada (49%), seguida das C (36%) e A (15%).



Com a alta procura, eventos esportivos se consolidam como motor de desenvolvimento regional e ferramenta de divulgação turística, transformando cada corrida em um capítulo novo para quem ama viajar e suar a camisa.