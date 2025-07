Temporada dos ventos terá clínica de kitesurf em resort no Ceará; conheça

Com a temporada dos ventos a todo vapor no Ceará, o Litoral do estado se firma novamente como o paraíso dos praticantes de kitesurf. Entre os destaques do calendário esportivo deste ano está a Carmel Kite Trip, que acontece de 12 a 17 de agosto no Carmel Cumbuco Resort, reunindo esporte, bem-estar e experiências exclusivas à beira-mar.



A iniciativa, voltada aos hóspedes do resort, será conduzida pelo multicampeão Elias Seadi, um dos principais nomes do kitesurf no Brasil. Durante quatro dias de prática intensiva, os participantes terão acesso a aulas personalizadas com instrutores da escola Elias Seadi, além de atividades complementares como treinos de aquecimento, test drive de equipamentos da North Kiteboarding, suporte técnico e momentos de relaxamento com gastronomia, música e natureza.



A programação esportiva oficial vai de 13 a 16 de agosto, com estrutura voltada para velejadores de todos os níveis — dos iniciantes aos mais experientes. O pacote da clínica custa R$ 2.950 por pessoa (sem hospedagem inclusa), com direito a um kit exclusivo, acesso a atividades fitness e participação na tradicional Churrascada ao Mar de encerramento.



Reconhecida internacionalmente pelas condições ideais para o esporte, a Praia do Cumbuco atrai atletas de todo o mundo entre julho e dezembro, quando os ventos constantes podem atingir até 30 nós em mais de 80% dos dias. O Carmel Cumbuco Resort aproveita essa vantagem natural para oferecer uma experiência de alto padrão, com escola própria de kitesurf e atendimento personalizado.



Para quem busca mais tranquilidade, o Carmel Taíba Exclusive Resort, também da rede Carmel, oferece uma opção mais intimista a poucos quilômetros de distância, com estrutura sofisticada e acesso privilegiado ao mar.



Durante o mês de agosto, a Rede Carmel oferece descontos especiais: 20% nas reservas dos resorts Cumbuco e Charme, e 10% no Taíba Exclusive. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (85) 3266.6100.



A programação pode sofrer alterações conforme as condições do vento