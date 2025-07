Trump diz que reconhecimento da Palestina como um Estado pela França 'não tem peso nenhum'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou à repórteres nesta sexta (25), que o reconhecimento da Palestina como um Estado pelo líder da França, Emmanuel Macron, "não tem peso nenhum". "Ele é um cara diferente, um jogador de equipe. Mas a boa notícia é que: o que ele diz não importa", acrescentou o republicano, enquanto saía da Casa Branca.

"Isso não vai mudar nada. Gosto dele Macron. Mas essa declaração não tem peso", repetiu Trump.

Nesta quinta (24), em publicação no X, Macron declarou que "fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que reconheceremos o Estado da Palestina". O presidente francês pediu pela implementação imediata de um cessar-fogo, a liberdade todos os reféns e fornecimento de ajuda humanitária maciça à população de Gaza.

