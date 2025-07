'O Urso': tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada no Disney+

Fogões acesos! A quarta temporada da série de sucesso, que foi renovada para uma quinta, já está disponível na íntegra exclusivamente no Disney+ e traz Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) seguindo em frente, determinados a não apenas sobreviver, mas também levar O Urso para o próximo nível. Com novos desafios surgindo a cada momento, a equipe terá que se adaptar, se reajustar e superar tais contratempos. Nesta nova temporada, a busca pela excelência não se trata apenas de melhorar, mas de decidir o que vale a pena manter.

Para preparar o seu paladar e aproveitar ao máximo a quarta temporada, o Disney+ compartilha os pontos principais desta história aclamada pela crítica que se ternou uma das favoritas do público no mundo todo:

Entrada fria: o Mise En Place da história

Lançada em junho de 2022, a primeira temporada de O Urso, do FX, transportou o público para a caótica cozinha do Original Beef of Chicagoland, um restaurante familiar decadente de Chicago, deixado aos cuidados de Carmy, um chef da alta gastronomia que assumiu o negócio após o suicídio de seu irmão Mickey (Jon Bernthal). Atormentado e cheio de inseguranças, Carmy lidou simultaneamente com sua dor e com as constantes crises de um restaurante atolado em dificuldades financeiras, onde interage com personagens ecléticos, como seu explosivo “primo” Richie, um protetor ciumento do status quo do restaurante; Sydney, uma jovem e talentosa chef contratada por Carmy que descobre os desafios de trabalhar com seu ídolo profissional e novo chefe; e o rico tio Jimmy (Oliver Platt), um antigo patrocinador da família.

No final da primeira temporada, uma descoberta inesperada de dinheiro salvou o negócio da ruína, mas a segunda temporada viu Carmy dobrar a aposta e transformar o Beef no O Urso, um restaurante de alta gastronomia com aspirações de ganhar a cobiçada estrela Michelin. A reforma, que deixou Carmy em dívida com o tio, colocou ainda mais pressão sobre uma equipe forçada a encarar o desafio.

Na terceira temporada, a inauguração d’O Urso gerou grande expectativa no universo culinário de Chicago, mas a persistente disfunção da equipe comprometeu continuamente o sucesso do novo empreendimento. Perto do fim da temporada, Sydney considerou mudar de carreira para um projeto mais organizado e promissor, enquanto Carmy e Richie navegavam pelas águas turbulentas de sua relação, atravessados pelo conflito entre a cozinha problemática liderada por Carmy e as tentativas de Richie de manter a ordem no salão.

Entrada quente: os ingredientes do presente

Com as portas finalmente abertas, O Urso inicia a quarta temporada enfrentando uma crítica gastronômica negativa que ameaça selar o destino do projeto. Enquanto isso, Carmy e sua equipe recebem uma notícia urgente do tio Jimmy que dará o tom para o restante dos episódios: o restaurante está em crise e eles têm dois meses para se recuperar financeiramente e evitar que ele feche. Será que eles conseguirão manter O Urso aberto, e qual será a melhor maneira de fazer isso? Esse “prato principal” narrativo, sem dúvida, prepara o cenário para novas tensões criativas entre os integrantes da equipe, ativando as papilas gustativas do público para saborear o drama que vem por aí. Agora, mais do que nunca, cada segundo conta.

A quarta temporada, por sua vez, reunirá o público com algumas subtramas que ficaram em aberto nos episódios anteriores: a relação rompida entre os irmãos Carmy e Natalie (Abby Elliott) e sua autoritária mãe Donna (Jamie Lee Curtis); o romance florescente entre Carmy e Claire (Molly Gordon); e, especialmente, o dilema profissional de Sydney, que afeta diretamente o futuro do restaurante.

Prato principal: aumenta a temperatura

Os fios narrativos da quarta temporada de O Urso, do FX, aumentam a temperatura da história e abrem caminho para uma conversa mais profunda sobre os temas que a permeiam. Alguns desses fios estão presentes desde o início: a busca pela excelência através do trabalho em equipe, o desenvolvimento dos laços interpessoais no ambiente de trabalho, a construção de uma família escolhida e a resiliência emocional após traumas do passado.

Os novos episódios expandem o universo temático da série, colocando os personagens em novas encruzilhadas. O poder do perdão, a liberdade de reinvenção, a identidade pessoal que transcende o local de trabalho e a natureza dinâmica da liderança são alguns dos temas que surgem, reafirmando a profundidade emocional de uma história que honra seu legado ao mesmo tempo que desbrava novos caminhos.

Sobremesa: a sensação mais doce

Desde o início, O Urso, do FX, soube comover o público, apostando fortemente nos laços forjados entre ele e cada um dos personagens. A quarta temporada colhe os frutos de uma relação delicadamente construída, baseada em uma confiança conquistada, e busca deixar uma sensação tão doce quanto as anteriores, que lhe renderam diversos prêmios, como o de Programa de Televisão do Ano pelo American Film Institute. A segunda temporada conquistou 11 Emmys, o maior número de prêmios já recebidos por uma série de comédia em um único ano na história. A série também foi indicada e venceu os prêmios Globo de Ouro, Screen Actors Guild Awards, Peabody Awards, Critics’ Choice Awards, Writers Guild Awards, Directors Guild Awards, Producer Guild Awards, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards e TCA Awards, entre outros.

As quatro temporadas de O Urso, do FX, estão disponíveis exclusivamente no Disney+.

