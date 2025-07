Gabriela Rocha fará show inédito em Santo André neste sábado (26)

Uma das principais vozes brasileiras da música gospel, Gabriela Rocha se apresenta neste sábado (26) no palco do Clube Atlético Aramaçan. Com início às 20h30m, o show promete uma noite de conexão espiritual, fé e emoção.

Com carreira consolidada e canções que ultrapassam bilhões de visualizações nas plataformas digitais, Gabriela é conhecida por sua voz marcante e ministrações intensas que tocam o coração de milhões de pessoas. No palco andreense, ela traz sucessos como Lugar Secreto, Diz, Eu sou Teu, Me Atraiu e Creio que Tu És a Cura, além de canções do álbum Jesus (2022), como A Ele a Glória e Minhas Guerras.

O evento será realizado no tradicional Clube Aramaçan, localizado na Rua Rua São Pedro, 345, no bairro Silveira, com estrutura preparada para acolher fiéis e admiradores em uma atmosfera imersiva.

Detalhes sobre os ingressos:

Classificação Livre:

Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal e apresentar documento de identidade.

Quem pode adquirir a meia-entrada:

Estudantes: Mediante apresentação da carteirinha oficial, dentro da validade e com foto.

Idosos: A partir de 60 anos, mediante apresentação do documento de identidade.

Professores da Rede Pública: Com apresentação de holerite ou comprovante oficial.

Pessoas com Deficiência: Direito à meia-entrada estendido a um acompanhante, mediante apresentação de laudo médico ou documento do INSS.

Ingresso Solidário: Qualquer pessoa pode adquirir, mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Site oficial para a compra: www.tcringressos.com.br